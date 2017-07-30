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Büyük Kudüs Mitingi İstanbul'da başladı - Canlı yayın-

Saadet Partisi, Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla bugün Yenikapı'da 'Büyük Kudüs Mitingi' düzenliyor.

30 Temmuz 2017 Pazar 18:37

Saadet Partisi öncülüğünde birçok sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen Büyük Kudüs Mitingi başladı. 

Büyük Kudüs Mitingi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Memursen Genel Başkanı Ali Yalçın, İHH Genel Başkanvekili Hüseyin Oruç, ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, Hukuçular Derneği Genel Başkanı Cavit Tatlı konuşma yapacak.

Mitinge gelenler arama noktalarından geçerek alana alınıyor. Miting alanında kadın ve erkekler için ayrı alanlar oluşturuldu.

Emniyet ekiplerinin ise miting alanında yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 18:37
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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