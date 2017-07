Büyük Kudüs Mitingi, İsrail'i ve dünyayı salladı!

Dünya basını, Büyük Kudüs Mitingi’ne geniş yer ayırdı.



TİMES OF ISRAEL: ÜST DÜZEY HÜKÜMET YETKİLİSİ YER ALMADI



Yenikapı’daki “Büyük Kudüs Mitingi”ni haber yapan timesofisrael sitesi miting hakkında ilginç yorumlar yaptı. "Vur, vur Siyoniste vur" sloganlarına dikkat çekilen haberde hiçbir hükümet yetkilisinin mitinge katılmaması “neyse ki” ifadeleriyle aktarıldı.



İsrail’in Mescid-i Aksa’ya Müslümanları sokmamasını “güvenlik tedbiri” şeklinde yumuşatarak yazan The Times Of Israel, Yenikapı’daki mitingden duyduğu endişeyi yorumlarında saklayamadı.



Miting için ilginç değerlendirmelerde bulunan haber sitesi, her kesimden destek bulan “Büyük Kudüs Mitingi”ni Saadet Partisi’nin düzenlediğini ancak “AK Parti'den” katılım olmadığını iddia etti.

“İSLAMCI SAADET PARTİSİ LİDERİ KARAMOLLAOĞLU”



Haberde, “İslamcı parti genel başkanı Temel Karamollaoğlu, kalabalığa Müslümanların Kudüs'ten vazgeçmeyeceğini söyledi” ifadelerine yer verilirken "İsrail ancak güçten anlar" sloganı da hatırlatıldı. Haberde dikkat çeken ayrıntı ise, “Ancak neyse ki mitingde herhangi bir üst düzey hükümet yetkilisi yer almadı” ifadeleri oldu.



RONALDO DETAYI DA AKTARILDI



Karamollaoğlu’nun futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'ya davet mektubu gönderdiğini hatırlatan haber sitesi, “Miting alanında Ronaldo’dan bir iz yoktu” diye yazdı.



EL CEZİRE



Katar merkezli yayın kuruluşu El Cezire, Saadet Partisi’nin öncülüğünde çok sayıda STK’nın destek verdiği Büyük Kudüs Mitingini haber sitesinde paylaştı. El Cezire, Büyük Kudüs Mitingi’nden çok sayıda fotoğraf paylaşırken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun konuşmasına yer verdi.



EL-KUDS EL-ARABİ



İngiltere'nin başkenti Londra'da Arapça olarak yayınlanan günlük gazete El-Kuds el-Arabi ise, “İstanbul'da on binlerce Türk Mescid-i Aksa için gösteri düzenledi” başlığını atarken, haberin detayında İsrail’in Kudüs’te Müslümanlara uyguladığı zulmü şiddetle kınadıklarına geniş yer verdi. Gazete İstanbul'daki mitinge geniş katılım olduğunu okuyucularına duyurdu.



FİLİSTİN ENFORMASYON MERKEZİ



HAMAS'a yakın Filistin Enformasyon Merkezi, Büyük Kudüs Mitingi’ne on binlerce Müslümanın ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla katıldığını yazdı. Bazı vatandaşların "Özgür Kudüs ve Filistin" yazılı kafa bantları taktığı ve mehter marşının çalındığını haberin detayında yer aldı.

REUTERS KUDÜS MİTİNGİ'Nİ '5 BİN KİŞİ KATILDI' YALANIYLA DUYURDU



Londra merkezli haber ajansı Reuters, Yenikapı’daki Büyük Kudüs Mitingi’ni abonelerine duyurdu. İsrail’in Mescid-i Aksa’da Müslümanların namaz kılmasına izin vermemesini “İsrail’in önlemleri” şeklinde veren ajans, miting meydanındaki yüz binlerce kişiyi de “5 bin kişi” olarak duyurmayı tercih etti.





Reuters’in aktardığı haber şu şekilde: “İsrail'in Kudüs'teki El-Aksa camisinde aldığı güvenlik önlemlerine karşı Pazar günü Türkiye'nin en büyük kenti olan İstanbul'da binlerce kişi, İsrail'in iki hafta boyunca şiddetli Filistin protestolarına yol açan diğer önlemleri kaldırmasından kısa bir süre sonra toplandı. "Büyük Kudüs Mitingi" olarak adlandırılan ve Saadet Partisi tarafından organize edilen İstanbul'daki miting, İstanbul'un güney ucundaki Yenikapı geçit sahasına yaklaşık olarak beş bin kişiyi çekti.



Protestocular şehir genelindeki otobüsler ve feribotlar tarafından getirildi, sahada Türk ve Filistin bayrakları sallandı. Saadet Partisi başkanı ve STK temsilcilerinin kalabalığa seslendiği dev sahnenin önüne "El-Aksa onurumuzdur" yazan afişler asıldı.”



“NETANYAHU’NUN DA GÖZÜ BURADA”



Miting alanından notlar aktaran ajans, Saadet Partisi’ni “İslami parti” olarak tanıtırken Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun konuşmasının bir bölümünü aktardı. Reuters, Karamollaoğlu’nun "Sadece Gazze değil, Tel Aviv'in de gözünün bu meydanda olduğunu biliyoruz. Netanyahu’nun da gözü burada ve buradaki toplantıdan korkuyor" ifadelerine yer verdi.



Arap basını da mitinge kayıtsız kalmadı. Birçok gazete ve internet haber sitesi mitingi haberleştirerek okurlarına aktardı.

EN-NAHR GAZETESİ



Lübnan'daki En-Nahar gazetesi, "Kudüs'teki İsrail ihlallerini protesto için İstanbul'da büyük miting düzenlendi" başlığıyla verdiği haberinde, Yenikapı meydanında toplanan binlerce kişinin İsrail'in Mescid-i Aksa'da yaptığı ihlallere karşı duruş sergilediği ve Filistinlilere destek olduğunu yazdı.



EL-ARABİ EL-CEDİD



Londra merkezli El-Arabi el-Cedid gazetesi ise mitingi "Binlerce Türk Kudüs'le dayanışmak için İstanbul'da gösteri yaptı" başlığıyla gördü. Mitinge katılanların Filistin ve Türkiye bayrakları taşıdıkları belirtilen haberde, Aksa ve Filistinlilere destek sloganları atıldığı bilgisi paylaşıldı.



EL-ARAB



Katarlı El-Arab gazetesi de mitingi "Türkler Filistinlilerin yanında durdu" başlığıyla okurlarına duyurdu.



EL-HALİC



Körfez merkezli yayın yapan El-Halic internet portalı ise mitinge geniş yer ayırdığı haberinde, mitinge katılanlar tarafından İsrail'in Mescid-i Aksa'daki ihlallerine karşı yaptırım çağrıları yapıldığı ifade edildi.