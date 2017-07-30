'Büyük Kudüs' için Yenikapı'dan haykırılacak

Türkiye'de milyonlar Mescid'i Aksa'da İsrail işgalinin daha da sertleştiği son günlerde sokaklara akın ediyor. Gösteriler kapsamında 30 Temmuz Pazar günü saat 17.00'de İstanbul'da büyük bir gösteri düzenlenecek.

Yenikapı Miting alanı, 'Büyük Kudüs' etkinliğine ev sahipliği yapaya hazırlanıyor. Başta Saadet Partisi olmak üzere çok sayıda STK ve on binlerce vatandaşın mitinge katılım göstermesi bekleniyor.

Büyük Kudüs Mitingi 30 Temmuz Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Saadet Partisi tarafından düzenlenen Büyük Kudüs Mitingi İstanbul Yenikapı Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Mitinge çok sayıda dernek, sivil toplum kuruluşu ve taraftar grupları destek veriyor.

Memur-Sen de çağırdı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Pazar günü Yenikapı'da yapılacak Büyük Kudüs Mitingi'ne katılacaklarını açıkladı.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail rejiminin Mescid-i Aksa'yı kuşatmasının ardından tepkilerin çığ gibi büyüdüğüne işaret etti.

"Mitinge katılma nedenimiz..."

Pazar günü İstanbul Yenikapı'da düzenlenecek Büyük Kudüs Mitingi'nde milyonların yer almasının beklendiğini ifade eden Yalçın, mitingin İsrail'e bir mesaj olacağını, bu yüzden mitinge katılacaklarını belirtti.

Yalçın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Müslümanların onuruna kastedenlere karşı sessiz kalamayız. Pazar günü Kudüs'ün yanında olduğumuzu göstermek için meydanda olacağız. Müslümanların sesine ses, yumruğuna güç olacağız. Yenikapı'da tıpkı 15 Temmuz mitingi gibi mahşeri bir kalabalık olmalı ki İsrail'e sert bir mesajı milletçe göndermiş olalım."

Ne olmuştu?

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatıldığı ve Kudüs Bölge Polis Müdürlüğünün Aksa'da namaz kılınmasına izin vermeyeceği belirtilmişti.