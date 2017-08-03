Büyük korku yaşadılar… Polisi alarma geçirdi!

Ahmet Fener, merkez Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Hilal Caddesi üzerindeki Keşoğlu Apartmanı'nın ikinci katında 2 kızı ile birlikte yaşayan boşanma aşamasında olduğu eşi 37 yaşındaki Ayşegül Fener'le konuşmaya geldi. İddiaya göre AHMET FENER olumsuz yanıt alınca, yanında getirdiği kurusıkı tabancayı çıkararak apartmanın önünde rastgele ateş etmeye başladı. Olayın ihbar edilmesi üzerine binanın önüne gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, Ahmet Fener kurusıkı tabancayla ateşe devam etti.

Bunun üzerine polisler de havaya ateş açınca Fener, eşi ve 2 kızının yaşadığı daireye zorla girip eşi Ayşegül ve kızları 15 yaşındaki Rana ve 9 yaşındaki Berna'yı rehin aldı. Polislerin ve komşularının ikna çabaları sonucu, elindeki kurusıkı tabancayı bırakarak teslim olan Ahmet Fener, ekip aracıyla emniyete götürüldü.

Ahmet Fener'in Ankara'daki Alkol ve Madde Bağımlılığı Merkezi'nde (AMATEM) tedavi gördüğü, bir süre önce izin alarak Kayseri'ye geldiği bildirildi. Hafta başında ise Ayşegül Fener'in avukatı aracılığıyla boşanma davası açtığı kaydedildi.