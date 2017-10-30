Büyük kolaylık getiriyor! 1 Kasım’da hayata geçecek

Türkiye’de gümrük kapılarında plaka tanıma sistemi hayata geçiriliyor. Bu sayede ülkeye giriş çıkış yapan araçların plakalarının kaydı dijital ortamda tutulacak. Bu sayede gümrük kapılarında hem kaçakçılığın ve terörist giriş çıkışlarının önüne geçilmiş olacak hem de personel tasarrufu sağlanarak memurların daha etkin ve verimli bir şekilde çalışmaları mümkün olacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye'ye kara gümrük kapılarından gelen ve giden tüm araçların plakalarının sisteme otomatik olarak kaydedilmesini sağlayacak bir proje geliştirdiklerini belirtti.

GÜVENLİK SAĞLAYACAK

Herhangi bir güvenlik sıkıntısı ya da risk analizinde bu araçların tahlil edilmesini amaçladıklarını anlatan Bakan Tüfenkci, "Giriş-çıkışları kolaylaştırmayı, aynı zamanda güvenliği sağlayacak bilgi analizlerini oluşturabilmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

ARAPÇA PLAKALARI DA TANIYACAK

Tüfenkci, sistemin sadece Türkiye'deki plakalar veya Latin harfli karakterler içeren yabancı ülke plakaları için hazırlanmadığına işaret ederek, Arapça karakter taşıyan plakalar için de özel bir Arapça-Latince çeviri sistemi düzenlendiğini, dolayısıyla bu ülkelerden gelen araçlara ait pek çok farklı plakanın sorunsuz olarak tanımlanabileceğini bildirdi.

20 KAPIDA UYGULAMAYA SOKULACAK

Aktif olarak gümrük işlemi yürütülen 20 sınır kapısında "Plaka Tanıma Sistemi"ni hayata geçireceklerini dile getiren Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Sistem, 17 kapımızda 1 Kasım itibarıyla hayata geçmiş olacak. Halen inşaat halindeki Sarp, Kapıköy, Hamzabeyli sınır kapılarında kurulum için inşaat çalışmalarının tamamlanması beklenecek ve buralarda da inşaat biter bitmez sistemler devreye alınacak."

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEDE AKTİF ROL OYNAYACAK

Tüfenkci, manuel olarak müdahale imkânı kalmayacağından bu yolla yapılması mümkün suistimallerin de engelleneceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gümrük işlemlerinin daha hızlı ve kontrollü gerçekleştirilebilmesi ve başta ülke güvenliği olmak üzere kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin artırılması sağlanacak. Plakaların otomatik olarak kaydedilebilmesi sayesinde hem personel tasarrufu sağlanacak hem de memurların daha etkin ve verimli hizmet sunmaları mümkün olacak."

İçişleri Bakanlığının sistemiyle entegre çalışacak uygulama sayesinde özellikle ihbarlı araçların tespiti, takibi ve kontrolüyle risk analizlerinin daha etkin yapılabileceğine işaret eden Tüfenkci, Türk firmalarınca geliştirilen sistemin yerli yazılımı destekleme ve kaçakçılığı önleme açısından önemli olduğunu bildirdi.