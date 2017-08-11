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Büyük kolaylık! Artık o hizmet de e-devlet'te...

Tüketici şikayetleri artık e-devlet üzerinden de yapılabilecek.

11 Ağustos 2017 Cuma 10:04
Büyük kolaylık! Artık o hizmet de e-devlet'te...

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvuruları kolaylaştıran bir düzenleme yaptı.

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak, Tüketici Hakem Heyetlerine elden başvuru yanı sıra, elektronik ortamda e-devlet sistemi üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi ile yapılması imkanı da getirildi.

Yönetmelikte yapılan bir başka değişiklikle, Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru ve heyetlerin kararlarıyla ilgili istatistiki bilgilerin oluşturulmasına ilişkin esasları düzenleyen madde yürürlükten kaldırıldı. Dünya'da yer alan habere göre Tüketici Hakem Heyeti başkan ve üyeleri, aynı uyuşmazlıkla ilgili daha önce bilirkişilik veya hakemlik yapmış olsalar da artık uyuşmazlıkla ilgili toplantıya katılabilecekler. Başkan üye ve raportörler, bilirkişi olarak görevlendirilemeyecekler.

İstatistiki bilgi artık toplanmayacak

Eski yönetmeliğin, başvurular ve kararlara ilişkin istatistikleri 3’er aylık dönemler halinde ilçe tüketici hakem heyetlerinin il müdürlüklerine göndermelerini öngören 29’uncu maddesi yürürlükten kaldırıldı. Bu madde, il müdürlüklerinin de istatistiki bilgileri 10 gün içinde genel müdürlüğe bildirmesini öngörüyordu.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 10:04
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  • AliAli44 dk önce
    Günaydın
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