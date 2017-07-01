Büyük İstanbul Tüneli için çalışmalar başladı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından İstanbul Boğazı’nın altından geçecek 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli'nde çalışmalar başladı.

Mühendislik hizmetleriyle ilgili bakanlığın açtığı ihale geçtiğimiz Şubat ayında sonuçlanmıştı.İhaleyi kazanan firma, Boğaz’ın altından geçecek olan ve 3 katlı olması planan tüp tünelin yerleştirileceği bölgede zemin etüdü çalışmalarına geçtiğimiz günlerde başladı.

3 katlı olacak



3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'nde tek tüpte hem karayolu hem de demiryolu bulunacak. Tünelde, ortadan geliş ve gidiş olmak üzere demiryolu, üst ve altta da lastik tekerli araç geçişine uygun iki şeritli yol yer alacak. Tünelin bir ayağı Avrupa yakasında E-5 aksında İncirli’den başlayacak, İstanbul Boğazı’ndan geçerek Anadolu yakasında Söğütlüçeşme’ye kadar uzanacak. Tünelin ikinci ayağı ise Avrupa yakasında TEM Otoyolu aksında Hasdal kavşağından başlayacak ve İstanbul Boğazı’ndan geçerek Anadolu yakasında Çamlık kavşağına bağlanacak. Yol iki gidiş iki geliş olarak çift şerit olacak. Tünel, TEM Otoyolu, E-5 Karayolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve 9 metro hattıyla entegre edilecek.