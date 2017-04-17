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Büyük heyecan! Yarı finalistler belli oluyor

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları bu hafta oynanacak.

Büyük heyecan! Yarı finalistler belli oluyor
Eklenme: 17 Nisan 2017, 14:42

Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor. Çeyrek final rövanşlarında, yarın Leicester City-Atletico Madrid ve Real Madrid-Bayern Münih, 19 Nisan Çarşamba günü ise Monaco-Borussia Dortmund ve Barcelona-Juventus karşılaşmaları oynanacak.

21.45'te başlayacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

18 Nisan Salı 

Leicester City (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) (0-1)

Real Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya) (2-1)

19 Nisan Çarşamba:

Monaco (Fransa) - Borussia Dortmund (Almanya) (3-2)

Barcelona (İspanya) - Juventus (İtalya) (0-3)

Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayacak 4 takımın katılacağı yarı final kura çekimi 21 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek.

 
EtiketlerŞAMPİYONLAR LİGİ HaberleriŞAMPİYONLAR LİGİ
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