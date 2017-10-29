Büyük gün yarın! Erdoğan ve Aliyev de katılacak

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu yarın açılıyor. Tarihi açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili de katılacak.

İlk resmi seferini başlatacak olan ‘Demir İpek Yolu’nda yıllık 50 milyon ton yük taşınması planlanıyor. Alınan bilgiye göre Erdoğan tören nedeniyle 30-31 Ekim’de Azerbaycan’da olacak. Erdoğan tören sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’le birlikte Türkiye-Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkileri de masaya yatıracak. 31 Ekim’deki toplantıya ilgili bakanlar da katılacak. Ayrıca görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, Yukarı Karabağ ihtilafı başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler kapsamlı şekilde ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki gün sürecek Azerbaycan temasları kapsamında beraberindeki heyet ile Ziraat Bankası Azerbaycan şubesinin açılış törenine de katılacak. Erdoğan’ın açılışını yapacağı Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi’nin 79 kilometresi Türkiye’den, 246 kilometresi Gürcistan’dan, 504 kilometresi ise Azerbaycan’dan geçiyor.