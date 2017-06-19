Büyük dolandırıcılığı fabrika çalışanı fark etti

İzmir'in Bornova ilçesinde çalıştığı fabrikadan şirket hesaplarına erişim yetkisini kullanarak 6 milyon liralık vurgun yaptığı iddiasıyla yakalanan muhasebeci ile hesaplarına para aktarılan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polise başvuran İtalya vatandaşı P.R, merkezi Bornova ilçesinde bulunan ve Kemalpaşa ile Manisa'nın Turgutlu ilçelerinde kurulu bir fabrikanın yetkili temsilcisi olduğunu, şirketin stok hesaplarında yaptıkları incelemede gördükleri düzensizlikler nedeniyle hesaplarda açık olduğunu belirterek, çalışanlardan şikayetçi oldu.

Şirket yöneticisi P.R, hesaplar üzerinde yaptıkları çalışmada, 3 Mart 2014'ten bu yana şirkette muhasebe şefi olarak çalışan H.S'nin ödeme yapma alma yetkisini kullanarak stok kayıtlarına mal alınan ve faturası gelen işlemlerin açıklama kısmına mükerrer işlemek suretiyle banka ve muhasebe programlarında yaptığı oynamayla C.F.D'nin banka hesabına 258 ayrı EFT işlemiyle 6 milyon 85 bin 251 lira 15 kuruş para aktarıldığını tespit ettiklerini iddia etti.

P.R, yapılan incelemede, H.S'nin şirket hesabından kız kardeşi T.S'nin banka hesabına da EFT yaptığını, duyumlarına göre de C.F.D.'in kardeşinin oğlu A.K.'nin hesabına yüksek miktarlarda para aktarımları gerçekleştirdiğini, şüphelinin banka hesaplarına aktarılan miktarları kendisine onaylaması için getirdiği listelerde gizlediğini ileri sürdü.

- Vurgun parayla lüks içinde yaşıyorlar iddiası

Şikayet üzerine operasyon düzenleyen İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, H.S, CFD ve A.K'yi gözaltına aldı.

C.F.D'nin ikametinde yapılan aramalar sırasında Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılan annesi S.D'nin "Güveni Kötüye Kullanmak Suçundan" arandığı anlaşılarak gözaltına alındı.

C.F.D.'in iki ayrı ikametinde yapılan aramalarda da 39 bin 400 lira para, bir adet para sayma makinesi, 28 çeyrek altın, 9 Ata altını, çeşitli künyeler ve ziynet eşyaları ile 3 lüks otomobile ait anahtar, 2 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 17 mermi, bankalara ait kredi kartları, çeşitli markalara ait kol saatleri, lüks markalara ait giyim ve aksesuar malzemeleri ile bilgisayar ve tabletler ele geçirildi.

Zanlıların oturduğu ve duvarlarında lüks tabloların asılı bulunduğu iki katlı villanın kira bedelinin 5 bin lira olduğu, villanın bulunduğu site içerisinde C.F.D'nin kiraladığı aynı özelliklere sahip iki konutun daha yer aldığı tespit edildi.

Şüpheli A.K.'nın evinde yapılan aramada da bir adet ruhsatsız tabanca ve buna ait şarjör ile 6 mermi ele geçirilirken, şüpheli T.S'nin ikametinde de annesi adına kayıtlı 200 bin lira yatırılmış Ziraat Bankası hesap cüzdanı bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda olayla bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan S.D, M.B.K. ve İ.T. ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi. GBT sorgusunda başka suçtan arandığı belirlenen S.D'nin Aranan Şahıslar Büro Amirliğine teslim edildiği bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen muhasebeci H.S. ile hesapların havale edildiği tespit edilen C.F.D. ve A.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tutuklanan zanlılar ile akrabalarının üzerine toplam değeri yaklaşık 800 bin lira olan 4 lüks araç, iki adet gayrimenkul ve şüphelilerin bankalarda bulunan hesaplarına el konulduğu belirtildi.