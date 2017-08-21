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Büyük değişim! Dizilerdeki şiddet ve cinsellik dozu arttıkça...

Yeniakit.com.tr yazarı Ali Osman Aydın, kaleme aldığı son yazısında dizilere yönelik yapılan şikayetleri ele alarak, dizilerdeki şiddet ve cinsellik dozunun artması ile beraber şikayetlerin de yüzde 30'dan yüzde 10''a düştüğünü söyledi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 14:41
Büyük değişim! Dizilerdeki şiddet ve cinsellik dozu arttıkça...

Yeniakit.com.tr yazarı Ali Osman Aydın, kaleme aldığı son yazısında dizilere yönelik yapılan şikayetleri ele alarak, dizilerdeki şiddet ve cinsellik dozunun artması ile beraber şikayetlerin de yüzde 30'dan yüzde 10''a düştüğünü söyledi.

İŞTE ALİ OSMAN AYDIN2IN YAZISI:

RTÜK’ün 2016 raporu Türk izleyici profili ve aydınlık geleceğimiz hakkında ilginç bilgiler içeriyor.

Yıl boyunca RTÜK’e şikayette bulunanların % 59’unu erkekler oluşturmuş mesela. (Oysa kadınlar daha şikayetçidir diye biliriz…) En istikrarlı televizyon izleyicisi olan kadınlar yayınlardaki kokuşmadan memnunlar mı acaba?

RTÜK şikayetlerinin %34’ü üniversite mezunları, %14’ü ise üniversitelilertarafından yapılmış. İlk okul seviyesinde şikayet oranı %9,5’ta kalmış. Eğitim seviyesi ve şikayetlerin doğru orantıyla artması hayli şaşırtıcı.

En çok şikayet, %18,5 ile 21, 25 yaş aralığından gelmiş. İşte bazı gençler umut olacaksa, o gençler bunlar…

İstanbul %28,1’le şikayet konusunda da başı çekmiş.

2012 ile 2016 yılları arasında RTÜK’e yapılan şikayetlerde %93 artış yaşanarak başvuru sayısı 199,171’i bulmuş. Çöp konusunda ortalama bir belediyeye yıl boyunca yapılan başvurunun yarısı kadar…  

Kış aylarında şikayetler artmış ve anlaşılan vatandaşı en çok evlilik programlarıkızdırmış. Bunun evlilik programlarıyla ilgili oluşturulan bir algıdan kaynaklandığını söylemek gerekiyor. Hakikaten bu başvurularda “Genel Ahlak ve Manevi Değerler“ dikkate alındıysa 2016’da ekranları süsleyen bir çok dizinin şikayet listesine dahil olması gerekmez miydi? Seyirci ahlaka mugayir şeyleri bir yudumda değil dizilerde ki gibi damla damla almak istiyor anlaşılan.

Bununla ilgili çok ilginç bir başka veri ise, 2014’te  %30’u bulan dizilere ilişkin şikayetler; dizilerdeki şiddet ve cinselliğin dozu arttıkça %10’a kadar düşmüş.Demek ki diziler şiddet ve cinselliğin dozunu arttırdıkça seyircinin istediği kıvama ancak geliyor. Doz artışı dizileri neye dönüştürecek göreceğiz…   

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 14:41
  1. Ali Osman Aydın
  2. dizi şikayetleri
  • HAKANNHAKANN1 sa önce
    BU DA AKP NİN AYIBI KARDEŞİM KOSKOCA BİR HÜKÜMET BİR EVLİLİK PROGRAMLARIYLA BAŞ EDEMEDİ BUNDAN DAHA BÜYÜK BİR ACİZLİK OLABİLİR Mİ SÖYLENEN SÖZLER AYRI AKP DE YAPILAN İCRAATLAR AYRI SAĞCISI SOLCUSU HEPSİ KALDIRILSIN DİYOR AMA AKP KALDIRAMIYOR RTÜK ÜYELERİNİ BEN Mİ SEÇİYORUM DAHA ÖNCEDE SEÇİLDİYSE KALDIR KARDEŞİM SÖZÜN GEÇMİYORSA
  • ali veliali veli1 sa önce
    belki de o dizilerden rahatsız olacak vatandaşlar, izlemeyi bıraktı. dolayısıyla şikayet konusu kalmadı.
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