Büyük değişim! Dizilerdeki şiddet ve cinsellik dozu arttıkça...

Yeniakit.com.tr yazarı Ali Osman Aydın, kaleme aldığı son yazısında dizilere yönelik yapılan şikayetleri ele alarak, dizilerdeki şiddet ve cinsellik dozunun artması ile beraber şikayetlerin de yüzde 30'dan yüzde 10''a düştüğünü söyledi.

İŞTE ALİ OSMAN AYDIN2IN YAZISI:

RTÜK’ün 2016 raporu Türk izleyici profili ve aydınlık geleceğimiz hakkında ilginç bilgiler içeriyor.

Yıl boyunca RTÜK’e şikayette bulunanların % 59’unu erkekler oluşturmuş mesela. (Oysa kadınlar daha şikayetçidir diye biliriz…) En istikrarlı televizyon izleyicisi olan kadınlar yayınlardaki kokuşmadan memnunlar mı acaba?

RTÜK şikayetlerinin %34’ü üniversite mezunları, %14’ü ise üniversitelilertarafından yapılmış. İlk okul seviyesinde şikayet oranı %9,5’ta kalmış. Eğitim seviyesi ve şikayetlerin doğru orantıyla artması hayli şaşırtıcı.

En çok şikayet, %18,5 ile 21, 25 yaş aralığından gelmiş. İşte bazı gençler umut olacaksa, o gençler bunlar…

İstanbul %28,1’le şikayet konusunda da başı çekmiş.

2012 ile 2016 yılları arasında RTÜK’e yapılan şikayetlerde %93 artış yaşanarak başvuru sayısı 199,171’i bulmuş. Çöp konusunda ortalama bir belediyeye yıl boyunca yapılan başvurunun yarısı kadar…

Kış aylarında şikayetler artmış ve anlaşılan vatandaşı en çok evlilik programlarıkızdırmış. Bunun evlilik programlarıyla ilgili oluşturulan bir algıdan kaynaklandığını söylemek gerekiyor. Hakikaten bu başvurularda “Genel Ahlak ve Manevi Değerler“ dikkate alındıysa 2016’da ekranları süsleyen bir çok dizinin şikayet listesine dahil olması gerekmez miydi? Seyirci ahlaka mugayir şeyleri bir yudumda değil dizilerde ki gibi damla damla almak istiyor anlaşılan.

Bununla ilgili çok ilginç bir başka veri ise, 2014’te %30’u bulan dizilere ilişkin şikayetler; dizilerdeki şiddet ve cinselliğin dozu arttıkça %10’a kadar düşmüş.Demek ki diziler şiddet ve cinselliğin dozunu arttırdıkça seyircinin istediği kıvama ancak geliyor. Doz artışı dizileri neye dönüştürecek göreceğiz…

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