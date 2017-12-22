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Büyük çöküş başladı!

Kripto para birimi Bitcoin, merkez bankası başkanlarından art arda gelen "balon" eleştirileri sonrası 4 günde sert düşüş sergileyerek rekor seviyeden uzaklaştı.

22 Aralık 2017 Cuma 20:08
Büyük çöküş başladı!

Kripto para birimi Bitcoin, merkez bankası başkanlarından art arda gelen "balon" eleştirileri sonrası 4 günde sert düşüş sergileyerek rekor seviyeden uzaklaştı. Bitcoin şu sıralarda düne göre yüzde 29.95 düşüşle 11.009 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ÇÖKÜŞ BAŞLADI

Bitcoin'in 18 Aralık'taki zirvesinden yüzde 37 civarında gerilemesiyle birlikte kripto paraya dayalı hisseler piyasalar açılmadan önceki işlemlerde sert düşüşler sergiliyor.

ABD, 1 Aralık'ta Bitcoin vadelilerine işlem izni verdiğinde 10 bin dolar seviyesinde olan fiyat, 18 Aralık'ta 19.532 dolara kadar tırmanarak rekor kırdı.

BU KEZ BÜYÜK OLDU

Bu takvim içinde Bitcoin'in spot fiyatında yükseliş eğilimi iki kez terse döndü. İlki 7-8 Aralık arasında bir gün sürdü. Bitcoin 16 bin civarından 13 bin dolara geriledi. İkincisi ise 11-13 Aralık arasında iki gün sürdü ve fiyat 17.500 dolardan 16.500 seviyesine gevşedi. Fakat Bitcoin'de bu hafta yaşanmakta olan düşüş daha uzun süreli ve büyük oldu.

Bitcoin fiyatı 18 Aralık'ta 19.532 dolar ile rekor kırdıktan sonra aşağı yönlü hareketlendi, bugün düşüşün dördüncü günü. Bitcoin fiyatı gün içinde en yüksek 16.820 ve en düşük 10.700 doları gördü. Rekor seviyeyle kıyaslayınca düşüş 8.800 doları aştı.

Coindesk.com’a göre Bitcoin şu sıralarda düne göre yüzde 29.95 düşüşle 11.009 dolar seviyesinden işlem görüyor

2009'da doğan sanal para 8.800 dolar seviyesini ilk kez sekiz yıl sonra 2017 Kasım ayı sonlarına doğru geçmişti. Aynı seviyede değer kaybı ise sadece dört günde yaşandı.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 20:08
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • MâlumMâlum15 sa önce
    Ne oldu!Haram para kazanmak için Bitcoin helal (!) diyenler konuşmuyor bakıyorum.Az bir menfaat için dininizi satmayın.
  • AfyonluAfyonlu20 sa önce
    Kardeşim 10 bitcoinin olsa hangi enayi sana 10.000.000 dolar verip onları alır?... sanal bir kod parçası için 10 milyon doları gözden çıkaracak birisi bulursan bize de haber ver biz de yolalım
  • danimarkadan mehmet güzeldanimarkadan mehmet güzel21 sa önce
    zamaninda 4 bitcoin almistik 500 dolardan , suan sattim hepsini... daha cok bekliyorduk, ama bunada sükür.
  • abdullahabdullah23 sa önce
    Cem Atikan olay sadece panik değilde bence caiziyeti olmalı. Alın teri olmayan ve köküne kadar kumar kokan bir olgudan bahsediyoruz. Bunu takan yok galiba. Al-beklet sat. Hani emek, hani sonuç. Ortayane çıktıda bu kadar para kazanıldı ? Bu tezgahalara özellikle müslümanların atlamasını çok elem verici buluyorum. Kuru ekmeğe talim eden Peygamberin Ümmeti bu olamaz !
  • MalkoçoğluMalkoçoğlu23 sa önce
    Keriz silkeleme 10 gün evvel başladı bunlar daha iyi günler .Yahudi oyunu bu
  • EkremEkrem23 sa önce
    O zaman sen biraz daha yatırım yap hazır düşmüşken
  • SelimSelim1 gün önce
    He hee balon. Yorumlara bak ne cahil ne bilgisizce.
  • Hafız Hafız 1 gün önce
    Bitcoinden Kim karlı çıkar tabiki abd ne kadar düşürür ne kadar çıkarırsa o kadar ülkelerde savaş çıkarır akılsızların parasıyla Kim BU parayı alırsa elinde patlar iflah olmaz.
  • Cem AtilkanCem Atilkan1 gün önce
    Ahkam kasip mlleti paniklettirmeyin, Bitcoin balon falan degil. Su aralar uzerinde fazla manipulasyon yapiliyor. Milleti korkutup ellerindeki bitcoinleri ucuza almaya calisiyorlar. Elinde olan panik yapip satmasin. Cunku, ileride 1 milyon dolara cikma ihtimali var. Cikarsa da balon diyenlerin yuzunu gormek isterdim.
  • YILDIRIM SEYREKYILDIRIM SEYREK1 gün önce
    Fiş kesmedi , cezalandır .Fiş almadı ,onuda cezalandır.ikiside mecbur kalsın.
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