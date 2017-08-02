Büyük birleşme için aşiretlerle görüşüyorlar

Suriye'de muhalif gruplar arasında birleşme ve sivil bir idare kurulması girişimleri sürüyor. Bu kapsamda Tahriru'ş Şam, İdlib ve Batı Halep bölgelerindeki aşiretlerin liderleriyle görüşmeler gerçekleştiriyor.



Son olarak, bölgedeki birçok aşiret lideri ile bir görüşme gerçekleştiren grup anlaşmaya vardı ve bu anlaşmayı sosyal medya hesabından ilan etti.



Tahriru'ş Şam ile aşiretler arasında varılan anlaşmada şu ifadeler yer aldı:



"Birliği sağlamak, Suriye sahasında açılan gedikleri kapatmak, Suriye devriminin devamına ve güçlenmesine önayak olmak amacıyla, Tahriru’ş Şam Heyeti’nin 'Devrim Devam Ediyor' adlı açıklamasındaki çağrıyı, özgürleştirilmiş mıntıkaları yönetecek, şer’i, devrimci, siyasi, aşiret ve medeni bütün aktif unsurların katılmasını sağlayacak, Esed rejimine karşı direnişte güç görevi görcek ve geriye kalan bölgelerin özgürleşmesini beraberinde getirecek bir adım olarak görüp şunları duyuruyoruz;



1- Halkımıza özgürleştirilmiş bölgeleri yönetme fırsatı veren bu projeyi destekliyoruz.



2-Sivil veya devrimci bütün kuvvetlerin eşlik edeceği bir toplantının düzenlenmesini talep ediyor ve o toplantıya katılmaya hazır olduğumuzu duyuruyoruz.



Halkımıza, uzun zamandır gösterdiğimiz bunca fedakarlık ve verdiğimiz bunca kurbanın ardından artık zaferi tatma vaktinin geldiğini belirtiyoruz."

Söz konusu girişim, Tahriru'ş Şam'ın bölgedeki sivil, askeri ve siyasi yapılarla ve aşiretlerle birleşmek için yaptığı görüşmeler zincirinin bir halkasını teşkil ediyor. Birleşme görüşmelerinden bu sefer nasıl bir sonucun çıkacağı merak konusu.



Mepa News