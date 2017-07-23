Büyük bir saldırı gerçekleşebilir! Bir buçuk milyon Amerikalı teyakkuzda

ABD'nin Hawaii eyeletinde yaşayan 1,4 milyondan fazla kişi Kuzey Kore'nin ABD'ye nükleer bir saldırı gerçekleştirmesi ihtimalina karşı hazırlanıyor. Hawaii Kuzey Kore'den gelecek bir balistik füzeye karşı ABD'nin uyarı sistemi üzerinde test çalışmalarına başladı. Sistem soğuk savaş yıllarından bu yana ilk kez kullanılacak.

Hawaii Acil Durum Yönetim Ajansı adına açıklam ayapan Vern Miyagi, adada aylardır denelemer yaptıklarını, Hawaili vatandaşların nükleer bir tehlikeye karşı anında uyarılmaıs için çalıştıklarını söyledi.

Bunun adına her ayın ilk çalışma günü siren sesleri, ışıklar tatbikatlar yapılacak. Gerekli broşür ve televizyon kanallarındaki bültenler ve sosyal medya ile nükleer bir saldırı durumunda neler yapılması gerektiği açıklanacak