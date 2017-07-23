Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Büyük bir saldırı gerçekleşebilir! Bir buçuk milyon Amerikalı teyakkuzda

Kuzey Kore'nin artan nükleer faaliyetleri karşısında yaklaşık bir buçuk milyon ABD vatandaşı Kim Jong Un'un gerçekleştirmesi ihtimal dahilinde olan dehşet verici nükleer saldırısına hazırlanıyor.

23 Temmuz 2017 Pazar 16:48
Büyük bir saldırı gerçekleşebilir! Bir buçuk milyon Amerikalı teyakkuzda

ABD'nin Hawaii eyeletinde yaşayan 1,4 milyondan fazla kişi  Kuzey Kore'nin ABD'ye nükleer bir saldırı gerçekleştirmesi ihtimalina karşı hazırlanıyor. Hawaii Kuzey Kore'den gelecek bir balistik füzeye karşı ABD'nin uyarı sistemi üzerinde test çalışmalarına başladı. Sistem soğuk savaş yıllarından bu yana ilk kez kullanılacak.

Hawaii Acil Durum Yönetim Ajansı adına açıklam ayapan Vern Miyagi, adada aylardır denelemer yaptıklarını, Hawaili vatandaşların nükleer bir tehlikeye karşı anında uyarılmaıs için çalıştıklarını söyledi. 

Bunun adına her ayın ilk çalışma günü siren sesleri, ışıklar tatbikatlar yapılacak. Gerekli broşür ve televizyon kanallarındaki bültenler ve sosyal medya ile nükleer bir saldırı durumunda neler yapılması gerektiği açıklanacak 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 16:48
  1. Hawaii
  2. ABD
  3. Kuzey Kore
  4. Kim Jong un
  5. balistik füze
  6. nükleer
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Korkunç olay... Kamyon kasasında 8 ceset, 30 yaralı bulundu
    1. Korkunç olay... Kamyon kasasında 8..
    2. Büyük bir saldırı gerçekleşebilir! Bir..
    3. Cenazeye o da katıldı… Binler omuz..
    4. Kavakcı: İsrail derhal vazgeçmeli
    5. Kral Selman, Erdoğan'ı böyle karşıladı!
    6. Kalp krizi geçiren Şırnak Üniversitesi..
    7. "Günaydın" Arap Birliği Mescid-i Aksa..
    8. Vazgeçmediler... Döndüler... Başardılar
    9. Protokolde kavga çıktı, bakan zor..
    10. Kalp krizi geçiren rektör hayatını..
    11. Bakan Süleyman Soylu 'Yakışmadı' deyip..
    12. İstanbul'da bugün... Gerçek sonradan..
    13. Beşiktaş ünlü golcü ile anlaştı
    14. Kırgızistan’da Türkiye rüzgarı
    15. İşte Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'daki..
    16. AK Parti'den ayrılıp Vatan Partisi'ne..
    17. ABD’den Mescid-i Aksa için göstermelik..
    18. Fenerbahçe'den Samuel Eto'o açıklaması!
    19. İsrail Mescid-i Aksa'dan ne istiyor?
    20. Anne sütünün bebek için faydaları..
    Çocuğu öğüren anne çıldırdı! Doktora saldırdı
    Çocuğu öğüren anne çıldırdı! Doktora saldırdı
    Şehitler hemen defnediliyor
    Şehitler hemen defnediliyor
    Almanya'nın küstah tehdidine tokat gibi cevap!
    Almanya'nın küstah tehdidine tokat gibi cevap!
    Darbeye dur diyen iki general terfi aldı!
    Darbeye dur diyen iki general terfi aldı!