THY Gezi Sayfası - Trabzon
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Buyrun efendim' demediği için müşteri tarafından bıçaklandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, tatlı ve kuruyemiş satışının yapıldığı iş yerine gelen bir kişi, "Neden buyrun efendim demiyorsun" diye tartıştığı iş yeri çalışanı Faruk Taşpınar'ı (20) bacağından bıçakladı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 13:49
'Buyrun efendim' demediği için müşteri tarafından bıçaklandı

Olay, geçen pazar günü akşam saatlerinde Çayırova Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Tatlı ve kuruyemiş satışı yapılan işyerine giren kişi, burada çalışan Faruk Taşpınar'a 'Neden buyrun efendim demiyorsun?' diyerek tepki gösterdi. Taşpınar da kendisini savununca tartışma çıktı. Bu kişi, Faruk Taşpınar'ı dışarı çağırdı. İşyerinin önünde, cebinden bıçağı çıkaran kişi, Faruk Taşpınar'ı sol bacağından bıçakladıktan sonra kaçtı. Acı içerisinde kıvranan Faruk Taşpınar, özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Faruk Taşpınar polise verdiği ifadesinde, "İş yerine gelen kişiyi tanımıyorum. 'Buyurun efendim' demediğim için beni azarladı. 'İşini bitir de şöyle gel. Senin görüşeceğiz' dedi. Bir süre dışarı çıkmadım. Kişinin gitmediğini, dükkanın önünde beklediğini görünce mecburen dışarı çıktım. Dışarı çıkınca küfür etti, ben de elimle kendisini ittim. O sırada cebinden bıçağı çıkarıp sol bacağıma sapladı" dedi.

Polis, Faruk Taşpınar'ın şikayeti üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 13:49
  1. Kocaeli

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AVM'de şoke eden görüntü! Sosyal medyayı salladı...
    1. AVM'de şoke eden görüntü! Sosyal..
    2. Yağlı tohum paralarını Bank Asya’ya..
    3. Siirt'te öldürülen terörist bakın kim..
    4. Hitler'in gizli silahı o ilde ele..
    5. Ahmedinejad, Hamaney'e sert çıktı:..
    6. Ümraniye'de o mahallelere 2b müjdesi!
    7. Destici'den İlker Başbuğ'a zor soru:..
    8. Başakşehir resmen duyurdu! Yıldız..
    9. Dünyanın en gizemli maddesi Türkiye'de..
    10. Mehmet Özdilek'ten flaş açıklamalar!..
    11. Tillerson'dan ziyaret öncesi kritik..
    12. 'Buyrun efendim' demediği için müşteri..
    13. Antalya'da korkunç kaza! Çok sayıda..
    14. Hükümetten flaş 'Kandil Operasyonu'..
    15. Hızını alamadı! CHP'li Bozkurt'tan..
    16. Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
    17. Hasan Şaş'tan flaş Beşiktaş açıklaması!
    18. Çavuşoğlu: 5 milyar dolar kredi..
    19. Bakan Yılmaz açıkladı: Bu yıl..
    20. Burseya Dağı temizleniyor!
    Erdoğan'dan ABD'ye tarihi rest! 'Siz hiç Osmanlı tokadı yememişsiniz'
    Erdoğan'dan ABD'ye tarihi rest! 'Siz hiç Osmanlı tokadı yememişsiniz'
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
    "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine jet cevap
    Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan İlker Başbuğ'a Afrin tepkisi!
    Karamollaoğlu canlı yayında açıkladı… ‘AK Parti ile ittifak…’
    Karamollaoğlu canlı yayında açıkladı… ‘AK Parti ile ittifak…’

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.02.2018
    NATO: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı
    NATO: Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı
    Bahçeli'den İlker Başbuğ'a sert tepki: Küstah ve karakter yoksunudur
    Bahçeli'den İlker Başbuğ'a sert tepki: Küstah ve karakter yoksunudur