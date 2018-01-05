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Bütün ülke şokta! 20 kişilik balon düştü, ölü ve yaralılar var

Mısır'ın turistik Luxor bölgesinde yaklaşık 20 turisti taşıdığı belirtilen bir balon düştü. Olayda çok sayıda kişinin yaralı olduğu aktarıldı.

05 Ocak 2018 Cuma 11:45
Bütün ülke şokta! 20 kişilik balon düştü, ölü ve yaralılar var

Mısır'ın önemli tarihi merkezlerinden Luxor'da, hızını artıran rüzgarın etkisiyle, turistleri taşıyan bir balon düştü ve kazada ABD vatandaşı olduğu belirtilen en az bir kişi yaşamını yitirdi.

Mısır’ın devlete ait gazetesi Al-Ahram’daki habere göre Luxor güvenlik direktörü Binbaşı Mustafa Salah Eddin yönetimindeki Luxor güvenlik güçleri balonun düştüğüne dair bir sinyal aldı.

Güvenlik kaynakları balonun bir hava girdabına yakalanarak ünlü arkeolojik kentin batısında yeni çöl yolu yakınlarına düştüğünü aktardı.

Mısırlı yetkililerin gazetecilere yaptıkları açıklamaya göre, balonda farklı ülkelerden 20 dolayında turist bulunuyordu. Kazada ölen turistin ABD vatandaşı olduğu belirtildi.

 

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 11:45
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • mehmet gurmehmet gur1 sa önce
    neden dunya şokta olsun onların tanrısımı öldude dunya şoka girsin
  • mehmet gurmehmet gur1 sa önce
    neden dunya şokta olsun onların tanrısımı öldude dunya şoka girsin
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