Bütün tahammüller iptal edildi...

Son zamanlarda Yemen'deki askeri müdahale ve Katar'a karşı uygulanan ambargo ile gündemden düşmeyen Suudi Arabistan, bu kez yönetimin en tepesindeki değişikliklerle dikkatleri çekti. Veliaht Prens Muhammed bin Nayif'in yerine Kral Selman'ın oğlu İkinci Veliaht Prens Muhammed bin Salman getirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yayımlanan Kraliyet Divanı kararnamelerine göre, Birinci Veliaht Nayif, Başbakan ve İçişleri Bakanlığı gibi tüm görevinden azledildi. Yeni Birinci Veliaht olan 31 yaşındaki Muhammed bin Salman, yeni Başbakan oldu. Salman'ın Savunma Bakanlığı görevi de devam edecek. Suudi Kraliyet ailesinin 34 üyesinden oluşan Bağlılık Konseyi'nde kararın 31 kişi tarafından oyçokluğu ile desteklendiğini aktarıyor.

YASA DEĞİŞTİRİLDİ

Kararnameyle, Suudi Arabistan Kralı'nın seçimini öngören Anayasanın 50'nci maddesinde değişiklik yapıldı. Buna göre, "Kral, kurucu lider Abdulaziz bin Abdurrahman bin Suud'un oğulları arasından seçilir" hükmü, "Ülkeyi yönetecek olan kişi, kurucu lider Abdulaziz bin Abdurrahman bin Suud'un oğulları ve torunları arasından seçilir' şeklinde değiştirildi.

Veliaht prensliğine yapılan bu atama geçen iki buçuk yılda Suudi Arabistan'da meydana gelen geniş çaplı değişimleri izliyor. Riyad, 2015 yılında Yemen'e askeri müdahalede bulunarak ve 2016'da devlet petrol şirketi Aramco'nun kısmen özelleştirilmesi kararını alarak yakın ülkeleri şaşırtmıştı. Yorumcular, bu gelişmeyi yaklaşık olarak 70 ve 80 yaşındaki krallar tarafından yönetilen ülkedeki siyasi gelenekten bir kopuş olarak tanımladı.

ABD'YE YAKINLIĞI İLE BİLİNİYOR

Savunma Bakanı ve Veliaht Prensi Yardımcısı olarak görevi boyunca Muhammed bin Salman, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki savaşına liderlik etti ve enerji politikalarını yönetti. Katar'a karşı uygulanan ambargo kararında da payı olduğu ve İran ile diyaloğa karşı olduğu düşünülen Muhammed bin Salman'ın ABD ve Batı ile iyi ilişkileri olduğu biliniyor. 57 yaşındaki Muhammed bin Nayif ile Muhammed bin Salman'ın arasında çekişme olduğu belirtiliyordu.

BAYRAM TATİLİ 23 GÜNE ÇIKARILDI

Suudi Arabistan'da Kral Selman'ın talimatı üzerine Ramazan Bayramı tatilinin 23 güne çıkarıldığı bildirildi. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, 16 Haziran'da başlayan Ramazan Bayramı tatilinin Kral Selman bin Abdulaziz'in talimatı üzerine 9 Temmuz'da son bulacağı belirtildi.