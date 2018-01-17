Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Bütün paranızı kaybetmeye hazır olun'

Dünden bu yana Kripto para piyasasında başlayan hareketlilik devam ediyor. Sanal para piyasasının en büyük 10 dijital para biriminde büyük oranda kayıplar yaşandı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 13:03
'Bütün paranızı kaybetmeye hazır olun'

Bitcoin'in yüzde 25 değer kaybederek 13 bin dolar seviyesinden 11 bin dolar seviyesine kadar indiği görüldü.

Böylece Ocak ayında başlayan satış dalgasının kurbanı olan Bitcoin, Aralık ayından beri en düşük seviyesini görmüş oldu.

Bitcoin'in düşüşüne diğer kripto para birimleri de katıldı.
Ripple yüzde 40 kadar düşerken Ethereum yüzde 31 değer kaybederek 871 dolar seviyesine indi.

Güney Kore Maliye Bakanı Kim Dong-yeon'un dijital paraların ticaretinin yasaklayabileceklerini söylemesi yatırımcıları korkutmuştu.

Her ne kadar Kim, bu hamlenin bakanlıklar arasında ciddi bir şekilde müzekere edilmesi gerektiğini söylese de aynı zamanda mantıksız bir spekülasyon dalgasının görüldüğünü eklemiş ve bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu söylemişti.

'Bütün paranızı kaybetmeye hazır olun'

Londra'daki ETX Capital şirketinin kıdemli piyasa analisti Neil Wilson, Bloomberg'e yaptığı açıklamada Güney Kore'nin dijital paralar açısından dünyanın en büyük üçüncü piyasası olduğu hatırlatmasını yaptı.

Wilson; Güney Kore, Çin, Japonya ve ABD'nin dijital para piyasasına düzenleme getirme üzerine çalıştığını hatırlatarak belki de dijital paraların yükselişinin sonunun geldiği uyarısında bulundu.

Bloomberg televizyonuna konuşan Avrupa Birliği'nin Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA) Başkanı Steven Maijoor ise yatırımcıların 'bütün paralarını kaybetmeye hazır olması' gerektiğini söyledi.

Forex.com sitesinden piyasa analisti Fawad Razaqzada ise Business Insider haber sitesine yaptığı açıklamada yaşananın 'kripto paralardan oluşan bir kan gölü' olduğunu aktardı.

Kaynak: BBC Türkçe

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 13:03
  1. bitcoin
  2. bitcoin borsası
  3. sanal para
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zonguldak’ta 13 maden ocağında üretim durdu
    1. Zonguldak’ta 13 maden ocağında üretim..
    2. Flaş değişiklik! TRT KURDİ artık...
    3. Adıyaman'da elektrik kesintisi trafiği..
    4. Büyük operasyon öncesi sınırdan ilk..
    5. Galatasaray'ın yeni yıldızını..
    6. Cinayet sanığından mahkeme başkanına:..
    7. Çalımbay: Transfer yapmamız gerekiyor
    8. Bitlis'te "özel güvenlik bölgesi"..
    9. TBMM Başkanı İsmail Kahraman İran'da
    10. Gazeteci Dursun Suna’ya özgürlük!
    11. 'Bütün paranızı kaybetmeye hazır olun'
    12. Yeni dönem resmen başladı: Artık onlar..
    13. Almanya'dan terör örgütü PKK'ya büyük..
    14. İşgal devleti, Cemil Hoca'yı alıkoydu
    15. Resmen açıkladı! Türkiye'ye 1.5 milyar..
    16. Süper Lig ekibinden Demba Ba bombası
    17. Ve başladı! Milyonlarca emeklinin..
    18. Fatih Terim kararını verdi ! 5 oyuncu...
    19. Kral Selman'dan dikkat çeken talimat
    20. Advocaat'tan Yiğithan Güveli açıklaması
    Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…
    Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…
    İşte yılın ilk seçim anketi
    İşte yılın ilk seçim anketi
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
    Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi
    Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 17.01.2018
    Pilot ‘Birden sağ motor hızlandı’ demişti… Şok bir yorum geldi!
    Pilot ‘Birden sağ motor hızlandı’ demişti… Şok bir yorum geldi!
    Uyarıyoruz artık bu kepazeliği durdurun! Reziller artık niyetini gizlemiyor…
    Uyarıyoruz artık bu kepazeliği durdurun! Reziller artık niyetini gizlemiyor…