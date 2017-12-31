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‘Bütün imkanları zorladık’

6 milyona yakın çalışanı ilgilendiren 2018 asgari ücret zam oranı saatler süren toplantının ardından belli oldu.

31 Aralık 2017 Pazar 10:34
‘Bütün imkanları zorladık’

SİNAN BAKIR  2018’de yüzde 14,2 arttırılarak brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 liraya çıkarılan asgari ücret zammı yüzde 12,9 oranındaki yıllık tüketici enflasyonunu aşıyor. Zam ile ilgili hükümetten ilk değerlendirme Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’den geldi. Tüfenkci, asgari ücretlileri mağdur etmemek için bütün imkânları zorladıklarını kaydederek, “Bekâr işçiler için bin 603 lirayı zorlayarak verdik. Niye, insanımız güç durumda kalmasın diye. İş verenimiz için de 100 lira işveren payına katkı sunduk” şeklinde konuştu.

AİLELER DİKKATE ALINMALI

Asgari ücret işçi sendikalarını mutlu etmedi. HAK İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücretin tek işçi için belirlenmesinin yanlış olduğunu ifade etti. Arslan, “Asgari ücretin tek kişilik işçi adına belirlenmiş olması, bizi memnun etmedi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısından dolayı bir sorun var. Bu yapıyla asgari ücretlinin istediği ücreti alması mümkün değil. Bu yapının daha çoğulcu olması gerekiyor. Asgari ücret belirlenirken aileler dikkate alınarak belirlenmeli” dedi.

İŞTE AGİ’Lİ ASGARİ ÜCRET BEDELLERİ

Bekâr, çocuksuz: 1603 TL
Evli, eşi çalışmayan: 1633,5 TL
Evli, eşi çalışmayan: 1 çocuklu 1656,4 TL
Evli, eşi çalışmayan: 2 çocuklu 1679,2 TL
Evli, eşi çalışmayan: 3 çocuklu 1.709,6 TL


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 10:34
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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