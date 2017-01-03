Bütün hesaplar değişti

2017'de sosyal güvenlikle ilgili tüm tutarlar değişti. Asgari ücretin net bin 404 lira 60 kuruşa, brüt bin 777 lira 50 kuruşa çıkmasıyla işsizlik maaşı, asgari geçim indirimi, primler, borçlanma tutarları da değişti:



AGİ: Asgari ücretteki artışla birlikte tüm çalışanların maaşına eklenen asgari geçim indirimi (AGİ) tutarları da değişti. En düşük AGİ 123.53 liradan 133.31 liraya, en yüksek AGİ de 209.99 liradan 226.63 liraya çıktı.



İŞSİZLİK MAAŞI: İşsizlik maaşında geçen yıla göre 51.70 ile 103.60 lira arasında artış yaşandı. Binde 7.59'luk damga vergisi kesintisi dikkate alındığında, işsizlere bu yıl ayda en az 705 lira 60 kuruş, en çok bin 411 lira 20 kuruş ödenecek.



65 YAŞ AYLIĞI: Bu aylık için 65 yaş üstü kişinin ve varsa eşinin gelirine bakılıyor. Gelirin net asgari ücretin (AGİ hariç) 3'te 1'inden düşük olması gerekiyor. 1 Ocak itibarıyla bu sınır 423.76 liraya çıktı. Geçen yıl 392.49 liraydı.



GELİR TESTİ: Hane içinde kişi başına düşen geliri brüt asgari ücretin 3'te 1'inden az (592.5 liranın altında) olanların Genel Sağlık Sigortası (GSS) primini devlet ödeyecek.



BAĞ-KUR PRİMİ: Geçen yıl 568 lira olan en düşük Bağ-Kur primi 613.24 liraya çıktı. Takvim'in haberine göre, primini düzenli yatıran 5 puanlık indirimden yararlanacak ve 524.36 lira ödeyecek. Tarım Bağ-Kur primi en düşük 490.59 lira olacak, düzenli ödeme yapanın ki 419.49 liraya inecek.



İSTEĞE BAĞLI SİGORTA: İsteğe bağlı sigortalıların ödedikleri prim arttı. Bu kapsamdaki Bağ-Kur'lu, aylık en az 568.8 lira ödeyecek. El emeğiyle üretim yapıp satanlar 24 gün üzerinden 455 lira ödeyip 30 gün üzerinden sigortalı sayılacak.



GÜNDELİKÇİ PRİMİ: Ocak itibarıyla evinde ayda 1 gün sigortalı gündelikçi çalıştıran kişinin ödemesi gereken prim miktarı 1.18 liraya çıktı. 30 gün asgari ücretten gündelikçi çalıştıran bir kişi ise 666 lira prim ödeyecek..