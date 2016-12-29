"Bütün amaçları Erdoğan'ı öldürmek"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek dün gece katıldığı bir televizyon programında; FETÖ başta olmak üzere diğer terör örgütleri PKK, DEAŞ, DHK-C ile dış güçlerin Türkiye üzerindeki kirli oyunlarını hatırlatarak, amaçlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öldürmek olduğunu söyledi.
Eklenme: 29 Aralık 2016, 09:15
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