Bütçede güvenoyusorunu kalkıyor

TBMM’deki görüşmelerde kabul edilmemesi halinde hükümetlerin devamlılığında ‘güvenoyu’ sorunu ortaya çıkaran bütçe kesin hesap düzenlemelerinde artık bir ‘güvenoyu’ kaygısı olmayacak. Bütçe yeni dönemde Cumhurbaşkanı’nca TBMM’ye sunulacak. Kamu idarelerinin ve kamu iktisadi teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamalarını içeren bütçe kanun teklifi Cumhurbaşkanı tarafından mali yılbaşından en az 75 gün önce TBMM’ye sunulacak. Bütçe kanununun süresinde yürürlüğe koyulamaması halinde ise geçici bütçe kanunu çıkarılacak.

YÜRÜTME CUMHURBAŞKANINDA

Yeni dönemin başlangıcı olan halkoylamasındaki 'Evet' ile Türkiye’de yürütme yetkisi Cumhurbaşkanında olacak. Yürütme görevini yerine getiren Başbakan ve Bakanlar Kurulu görevlerini artık Cumhurbaşkanına devredecek. Cumhurbaşkanı Devlet Başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin birliğini temsil edip; anayasa uygulamasını ve devlet organlarının düzenli çalışmasını temin edecek. Kanunlar yayımlayacak ya da TBMM'ye yeniden görüşülmesi için geri gönderecek.

GİDER ARTIRICI-AZALTICI ÖNERİLER KALKIYOR

Geçici bütçe kanunun da çıkarılamaması durumunda, yeni bütçe kanunu kabul edilinceye kadar bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak uygulanacak. TBMM üyeleri, Genel Kurulda kamu idare bütçeleri hakkında düşüncelerini her bütçenin görüşülmesi sırasında açıklayacak, ancak gider artırıcı veya gelirleri azaltıcı öneride bulunamayacak. Yine TBMM Genel Kurulu’nda kamu idare bütçeleri ile değişiklik önergeleri, üzerinde ayrıca görüşme yapılmaksızın okunacak ve oylanacak.

HARCAMA TUTARI KARARNAME İLE ARTIRILMAYACAK

Bütçe kanununda merkezî yönetim bütçesiyle verilen ödenekler aynı zamanda harcanabilecek tutarın da sınırını gösteriyor. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde harcanabilecek tutarın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile aşılabileceğine dair bütçe kanununa hüküm konulamayacak.

Mali kaynak gösterilmesi artık zorunlu

Cari yıl bütçesindeki ödenek artışını öngören değişiklik teklifleri ile cari ve izleyen yılların bütçelerine malî yük getiren tekliflerde, öngörülen giderleri karşılayabilecek malî kaynak gösterilmesi zorunlu olacak. Merkezi yönetim kesin hesap kanunu teklifi, ilgili olduğu malî yılın sonundan başlayarak en geç 6 ay sonra Cumhurbaşkanı tarafından TBMM’ye sunulacak. Sayıştay, genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesin hesap kanun teklifinin verilmesinden başlayarak en geç 75 gün içinde Meclis’e sunacak. Kesin hesap kanunu teklifi ve genel uygunluk bildiriminin TBMM’ye verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış denetim ve hesap yargılamasını önlemeyecek ve bunların karara bağlandığı anlamına gelmeyecek. Kesin hesap kanunu teklifi, yeni yıl bütçe kanunu teklifiyle birlikte görüşülecek ve karara bağlanacak.

(Yeni Şafak)