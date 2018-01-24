Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

‘Bütçe açığı kontrol edilebilir düzeyde’

Gelir İdaresi eski Başkanı Osman Arıoğlu, 47.4 milyar lira olan bütçe açığının ‘yönetilebilir’ düzeyde olduğunu söyledi. Bütçenin 9.3 milyar TL faiz dışı fazla verdiğine dikkat çeken Arıoğlu, “Demek ki mali disiplin sürüyor” dedi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 10:37
‘Bütçe açığı kontrol edilebilir düzeyde’

NEVZAT ORBAY 2017 bütçe açığının Orta Vadeli Program’da (OVP) tahmin edilenden 14,3 milyar lira daha düşük çıkması gelir ve vergi uzmanları tarafından olumlu karşılandı. Eski Gelir İdaresi Başkanı Osman Arıoğlu, 47,4 milyar lira olan açığın kontrol edilebilir; yönetilebilir düzeyde olduğuna işaret etti.

ARTIK BÜTÇE HEDEFLERİ TUTTURULUYOR

Açığın nedeni olarak sosyal harcamaları ve yap-işlet-devret (YİD) modelli projeleri gösteren Arıoğlu, “Fakir fukaraya, garip gurebaya yapılan harcamalar sosyal devlet olmanın gereğidir. YİD modelli projeler konusunda da endişe duyulmasın. Bu projelerden Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü 1-2 yıl içerisinde kendini finanse eder duruma gelecek ve devlete yük olmaktan çıkacaktır” şeklinde konuştu. Koalisyon hükümetleri döneminde bütçe hedeflerinin bir türlü tutturulamadığını hatırlatan Arıoğlu, “1990’larda bütçe yönetilemiyordu, giderler gelirlerin çok çok ötesindeydi. Çok şükür o dönemler geride kaldı, 2003’ten bu yana hedefler tutturuluyor” dedi.

KORKULACAK BİR DURUM YOK

Türkiye’nin bütçe ve borç yapısı itibari ile korkulacak bir durum olmadığının altını çizen Arıoğlu, “Doğal olarak borçlanma var ama bu anlamda tehlike çanları çalmıyor. Bütçede ipler elden bırakılmadığı gibi, bir savurganlık hali de söz konusu değil” diye konuştu.
Arıoğlu, bütçenin 9,3 milyar lira faiz dışı fazla verdiğini de kaydederek, “Demek ki olumlu ivme devam ediyor, demek ki mali disiplin sürüyor” ifadesini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 10:37
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rize'de caminin içinden yol geçirdiler!
    1. Rize'de caminin içinden yol geçirdiler!
    2. AK Parti'nin "Erdoğan'a gazilik"..
    3. Türkiye 54.5 milyar metreküp gaz..
    4. Venezuela'da Nicolas Maduro yeniden aday
    5. Siirt’te uyuşturucu operasyonu: 72..
    6. Kürt aşiretinden Afrin resti!
    7. İlk kez görev aldı! Afrin'deki..
    8. İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
    9. Sinop’ta trafik kazası: 1 kişi yaralı
    10. Muharrem İnce'den Kemal..
    11. Güvenlik uzmanı uyardı: Dikkat PKK da..
    12. Havayolu şirketleri kârlarını da uçurdu
    13. Amerika tekelini kıracak füze yakıtı..
    14. Eskişehir'de bylock kullanan avukata..
    15. Land Rover efsanesi sona mı eriyor?
    16. Güvenlik uzmanı Ağar'dan Afrin..
    17. ‘Esnafa stopajda yüzde 15 indirim..
    18. Soğuk hava balık tezgahlarını vurdu
    19. Kahraman pilot dünyanın gündemine oturdu
    20. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan..
    Bomba açıklama: Türkiye ABD'ye darbe vurdu!
    Bomba açıklama: Türkiye ABD'ye darbe vurdu!
    TSK'dan balistik füze denemesi! Bölge uçuşa kapatıldı
    TSK'dan balistik füze denemesi! Bölge uçuşa kapatıldı
    Şehitlere sessiz kalan oyuncu, ABD için üzüldü!
    Şehitlere sessiz kalan oyuncu, ABD için üzüldü!
    ABD'yi dumura uğrattı! Saniyeler içinde...
    ABD'yi dumura uğrattı! Saniyeler içinde...
    ABD'den flaş 'PYD' açıklaması: Afrin'e ilerlerse desteğimizi çekeriz
    ABD'den flaş 'PYD' açıklaması: Afrin'e ilerlerse desteğimizi çekeriz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.01.2018
    Polisleri tehdit etmişti, sarhoş kadın doktora şok!
    Polisleri tehdit etmişti, sarhoş kadın doktora şok!
    Fetih Suresi yerine Enternasyonal Marşı’nı mı okuyacaktık hokkabaz!
    Fetih Suresi yerine Enternasyonal Marşı’nı mı okuyacaktık hokkabaz!