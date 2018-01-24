‘Bütçe açığı kontrol edilebilir düzeyde’

NEVZAT ORBAY 2017 bütçe açığının Orta Vadeli Program’da (OVP) tahmin edilenden 14,3 milyar lira daha düşük çıkması gelir ve vergi uzmanları tarafından olumlu karşılandı. Eski Gelir İdaresi Başkanı Osman Arıoğlu, 47,4 milyar lira olan açığın kontrol edilebilir; yönetilebilir düzeyde olduğuna işaret etti.

ARTIK BÜTÇE HEDEFLERİ TUTTURULUYOR

Açığın nedeni olarak sosyal harcamaları ve yap-işlet-devret (YİD) modelli projeleri gösteren Arıoğlu, “Fakir fukaraya, garip gurebaya yapılan harcamalar sosyal devlet olmanın gereğidir. YİD modelli projeler konusunda da endişe duyulmasın. Bu projelerden Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü 1-2 yıl içerisinde kendini finanse eder duruma gelecek ve devlete yük olmaktan çıkacaktır” şeklinde konuştu. Koalisyon hükümetleri döneminde bütçe hedeflerinin bir türlü tutturulamadığını hatırlatan Arıoğlu, “1990’larda bütçe yönetilemiyordu, giderler gelirlerin çok çok ötesindeydi. Çok şükür o dönemler geride kaldı, 2003’ten bu yana hedefler tutturuluyor” dedi.

KORKULACAK BİR DURUM YOK

Türkiye’nin bütçe ve borç yapısı itibari ile korkulacak bir durum olmadığının altını çizen Arıoğlu, “Doğal olarak borçlanma var ama bu anlamda tehlike çanları çalmıyor. Bütçede ipler elden bırakılmadığı gibi, bir savurganlık hali de söz konusu değil” diye konuştu.

Arıoğlu, bütçenin 9,3 milyar lira faiz dışı fazla verdiğini de kaydederek, “Demek ki olumlu ivme devam ediyor, demek ki mali disiplin sürüyor” ifadesini kullandı.