BUSKİ Keles’te yatırımlarına devam ediyor

Bütünşehir yasası ile sorumluluk alanlarına giren 10 ilçede yatırım seferberliği başlattıklarını belirten BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, diğer ilçelerde olduğu gibi Keles’te de altyapı çalışmalarına ve yatırımlarına hız verdiklerini vurguladı. 2017 yatırım bütçesinin ağırlıklı olarak ilçelere yatırım projelerine ayrıldığını belirten Çetinavcı, bu kapsamda Keles’te içme suyundan kanalizasyona kadar birçok yatırımın devam ettiğini belirtti. Programı kapsamında Keles Belediye Başkanı Mehmet Teke’yi makamında ziyaret eden BUSKİ Genel Müdürü Çetinavcı, BUSKİ’nin Keles’te gerçekleştirdiği yatırımları değerlendirdi.

Çetinavcı’ya Keles ziyaretinde BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Adem Vural, İşletmeler İkinci Bölge Daire Başkanı Orhan Çağlayan, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mesut Boz, Abone İşleri Dairesi Başkanı Cemal Sevinç, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Mustafa Ceylan ile İnsan Kaynakları Şube Müdürü Ahmet Aslan da eşlik etti.