Bush: Rusya, ABD seçimlerine karıştı!

Bir iş konferansı için gittiği BAE’de röportaj veren Bush, “Rusya’nın seçimlere karıştığı yönünde deliller var, ancak bunun sonuçları etkileyip etkilemediği ise başka bir soru” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın müdahalesinin demokrasi için tehlike olduğunu vurgulayan Bush, Rusya’nın aynı şeyi Soğuk Savaş döneminde de yaptığını hatırlattı, “Rusya ABD ve Avrupa’da görüşleri manipüle etmekte usta” ifadelerini kullandı.

“Putin, zaafları bulup kullanma konusunda dahi bir taktisyen” dedi.