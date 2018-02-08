Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bush: Rusya, ABD seçimlerine karıştı!

Eski ABD Başkanı George W. Bush, Rusya’yı 2016 Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçladı, Putin’i “dahi taktisyen” olarak niteledi.

08 Şubat 2018 Perşembe 16:42
Bush: Rusya, ABD seçimlerine karıştı!

Bir iş konferansı için gittiği BAE’de röportaj veren Bush, “Rusya’nın seçimlere karıştığı yönünde deliller var, ancak bunun sonuçları etkileyip etkilemediği ise başka bir soru” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın müdahalesinin demokrasi için tehlike olduğunu vurgulayan Bush, Rusya’nın aynı şeyi Soğuk Savaş döneminde de yaptığını hatırlattı, “Rusya ABD ve Avrupa’da görüşleri manipüle etmekte usta” ifadelerini kullandı.

“Putin, zaafları bulup kullanma konusunda dahi bir taktisyen” dedi.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 16:42
  1. abd
  2. rusya
  3. BUSH
  4. trump
  5. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'ye rağmen Katar Emiri'nden kritik görüşme!
    1. ABD'ye rağmen Katar Emiri'nden kritik..
    2. İşte Putin'in rakipleri
    3. Rusya ABD'ye patladı! Savaş uçakları..
    4. AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında..
    5. Gümrükte büyük operasyon! 59 kişi..
    6. ABD ve Fransa için çarpıcı iddia:..
    7. Burdur Valisi Yılmaz'dan alkışlanacak..
    8. Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye..
    9. Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat..
    10. Ankara'daki patlamanın nedeni belli..
    11. Doğu Guta ve İdlib’te ölü sayısı 180’i..
    12. İSKİ'den flaş açıklama! Su sıkıntısı...
    13. Erzurum'da 50 bin liralık ziynet..
    14. Sigaranın tek nefeste vücuda verdiği..
    15. FETÖ'nün 'adliye yapılanması'nı tek..
    16. Türk tanklarına görünmeyen koruma..
    17. MHK'dan Fenerbahçe'ye yanıt: Hukuki..
    18. İçişleri Bakanlığı'ndan Kırklareli..
    19. Tarihe damga vurmuş bir şehir: Trabzon
    20. İstanbulkart'ta yeni dönem!
    Müneccim olmaya gerek yok! Şehitlerin sorumlusu...
    Müneccim olmaya gerek yok! Şehitlerin sorumlusu...
    ABD'nin büyük endişesi: Türkiye YPG'yi...
    ABD'nin büyük endişesi: Türkiye YPG'yi...
    Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
    Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
    Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var
    Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var
    Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
    Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 08.02.2018
    Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
    Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
    Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi
    Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi