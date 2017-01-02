Burundi Çevre Bakanı'na suikast

Burundi Su ve Çevre Bakanı Emmanuel Niyonkuru, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Burundi Çevre Bakanı'na suikast
Eklenme: 02 Ocak 2017, 10:30
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Polis sözcülerinden Pierre Nkurikiye, AA muhabirine açıklamasında, Niyonkuru'nun, başkent Bujumbura'da Rohero Mahallesi'ndeki evine gittiği sırada düzenlenen silahlı saldırıda öldüğünü bildirdi.

Nkurikiye, saldırı anında bakanın yanında bulunan Yasemin Kadın Sitesiın gözaltına alındığını söyledi.

DEVLET BAŞKANI AÇIKLADI

Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza da sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı açıklamada, Niyonkuru'nun ailesine başsağlığı dileyerek sorumluların en kısa zamanda bulunup cezalandırılacağını kaydetti.

Saldırganın kimliğine ilişkin henüz bilgi verilmedi.

ŞİDDET BİTMİYOR

Burundi'de 10 yıldır iktidarda bulunan Nkurunziza'nın, hükümetle silahlı gruplar arasında Ağustos 2000'de imzalanan Aruşa Anlaşması'nda yer alan "Devlet başkanının yalnızca iki kez seçilebileceğine" ilişkin maddeye rağmen, Nisan 2015'te üçüncü kez devlet başkanlığı için adaylığını açıklamasının ardından ülkede siyasi kriz ve şiddet olayları başlamıştı.

 
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