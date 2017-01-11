Burun tıkanıklığınız varsa eğer bunlara dikkat!

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Özellikle hastalık havası dediğimiz bu günlerde meydana gelen grip nezle gibi hastalıkların etkilerinden biri de burun tıkanıklığıdır. Tüm yaşam kalitesini etkileyen burun tıkanıklığı, en çok da uyku halini etkilemektedir. Burun tıkanıklığı sıkıntısı yüzünden kaliteli bir uyku uyuyamayan birey dinlenemediği için hastalıktan kurtulma olasılığı zayıflar.

Bütün bu sorunları ortadan kaldırmak artık çok kolay. İşte doğal yollarla burun tıkanıklığınızı geçirmenin yolları...

Burun tıkanıklığına doğal çözümler

Burun tıkanıklığı için tamamen doğal çözümler denemek isteyenler için büyük ölçüde etki eden yöntemler sunuyoruz.

Nem: Burun tıkanıklığı için yapmanız gereken ilk işlemlerden biri nem sağlamaktır. Özellikle yatarken odanızda sıcak su koyup buhar ve nem oluşmasını sağlayın.

Sıcak havlu: Sıcak ıslak bir havluyu yüzünüze koyabilirsiniz.

Sıcak banyo: Nem sağlamanın bir diğer yolu da sıcak banyo yapmaktır.

Tuzlu su: En bilinen burun tıkanıklığı çözümüdür. Bir bardak suyun içine 1 çay kaşığından biraz daha az tuz koyup eritin. Gün içinde 2-3 kez burnunuza çekebilirsiniz.

Lavanta: Burun tıkanıklığı için en etkili yöntemlerden biridir lavanta çiçeği. Kaynayan 1 bardak suyun içine lavanta koyup 15 dakika kadar demleyin ve sonra süzün. Suyu gün içinde burnunuza çekin.

Papatya suyu: Papatya suyu da lavanta gibi etkili bir yöntemdir.

Okaliptüs Yağı: Kaynayan suyun içine 3 damla okaliptüs yağı damlatın. Daha sonra bir kabın içine koyun ve buharını soluyun.

Nane çayı: Mentol içerdiği için burnunuzun açılmasına neden olacaktır.

Elma sirkesi: 2 kaşık elma sirkesi, 1 kaşık bal ve 1 bardak ılık suyu karıştırıp için. Etkili bir karışımdır.

Sarımsak: Sarımsağı dilerseniz çiğ olarak, dilerseniz de kaynar suyun içinde ezerek çorbanın içine koyarak yemek etkili olacaktır.

Fesleğen: Kahvaltı öncesi fesleğen çiğnemek burun tıkanıklığınızı açacaktır.

Su: Bol bol su içmelisiniz.

Baharat: Özellikle de acılı baharatları tüketmeye çalışın.

Burun spreyleri

Burun spreyleri burun tıkanıklığını açmak için en bilinen yöntem burun spreyidir. Ancak hazır sprey kullanmak istemeyenler olabilir. Onlar için evde hazırlayabileceğiniz burun spreyi tarifi veriyoruz.

Malzemeler

1 litre su

1 yemek kaşığı kaya tuzu

1 yemek kaşığı karbonat.

Yapılışı

Malzemelerin hepsini karıştırdıktan sonra boş bir sprey kutusu yardımıyla kullanabilirsiniz.

Burun tıkanıklığınızı ciddiye alarak bu önlemlerden birini uygulamalısınız. Ancak uygulama öncesinde bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz.

Pembe Nar