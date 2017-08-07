Burun tıkanıklığına iyi geliyor!
Hasta bir burun hem günlük yaşantınızı hem de sizi olumsuz yönde etkiler. Ancak burundan kaynaklı ağrılarından ve hastalıklardan basit yöntemlerle kurtulmak mümkün.07 Ağustos 2017 Pazartesi 09:36
Sinüslere masaj yapın
Burnunuzun çevresine 1-2 dakika boyunca dairesel hareketlerle masaj yapın. Orta parmağınızı hafifçe bastırın. Bu işlem, sinüslerin açılmasına yardımcı olur.
İki kaşınızın arasına masaj yapın
İki kaşınızın arasına nazikçe, bir dakika boyunca masaj yapın.
-Bu masaj burun mukozasını etkiler ,
-Sinüslerin kuruluğunu ve iltihaplanmasını önler,
-Frontal sinüslerde basıncı düşürür.
Burun köprüsünü ısıtın
Sıcak bir bez parçası alın ve burnunuzun üstüne koyun. Bezin aşırı sıcak olmamasına, normal bir ısıda olmasına dikkat edin. Isı, mukusu daha sıvı hale getirecektir.
Burun ve dudağınızın arasına masaj yapın
Burun ve dudaklarınızın arasına 2-3 dakika boyunca masaj yapın. Bu uygulamayı burnunuzdaki şişmeyi önleyecektir.
Hava temizleyicilerden kullanın
Havadaki nem, % 40'dan az olduğunda burundaki mukus kurur ve solunum engellenir. Zaten çok fazla mukus varsa ve nem oranı düşükse, ciddi bakteri komplikasyonları gelişebilir. Bu nedenle hava temizleyicilerden kullanabilirsiniz. Optimum nem içeriği % 40 ila % 60 arasında olmalıdır.
Burun akıntınızın nedeni alerjik ise; spor yapın
Kalp atış hızınızın artması ve vücudunuzun ısınması, burun mukusunun akışkanlaşması üzerinde iyi bir etkiye sahiptir. Alerjik rinit ile baş edebilmek için 15 dakikalık fiziksel aktivite yeterlidir.