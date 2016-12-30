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Burun estetiği yaptırdı, şimdi nefes alamıyor!

İşte ilahi yaratılışı bozmanın sonucu. New York'ta yaşayan 31 yaşındaki Ilysse Baum, burun estetiği ameliyatı yaptırdı. Fakat sonra burnunun %75'i çöktü. Şimdi burnundan nefes alamıyor.

Burun estetiği yaptırdı, şimdi nefes alamıyor!
Eklenme: 30 Aralık 2016, 10:48
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İşte ilahi yaratılışı bozmanın sonucu. New York'ta yaşayan 31 yaşındaki Ilysse Baum, burun estetiği ameliyatı yaptırdı. Fakat sonra burnunun %75'i çöktü. Şimdi burnundan nefes alamıyor.

31 yaşındaki Ilysse Baum doktor tavsiyesiyle burun ameliyatı oldu. Ameliyattan sonra genç kadının burnunda %75 oranında çökme meydana geldi.

New York'da yaşayan Ilysse Baum burun ameliyatı oldu. Güzel bir burunla karşılaşmayı bekleyen kadının burnunda %75 oranında çekme meydana geldi. Çökmenin ardından Baum nefes almakta güçlük çekiyor. 

10 yıldır sinüzitle savaşan Baum, doktorların tavsiyesiyle bütün birikimini harcayarak burun ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası eve gönderilen kadının burnunda kanama meydana geldi. Doktorlar ise kanamanın burnun vücuda uyum sağladığını iddia etti.

Kanamaların ardından Ilysse Baum'un burnunda çökmeler meydana geldi. Nefes almaktan güçlük çeken kadın 14 doktor gezdi fakat hiçbiri yardım edemeyeceğini söyledi. Son gittiği doktor ise genç kadının ameliyatı gerçekleştirdi. Bütün parasını ilk ameliyatı için harcayan kadın şimdi yardım bekliyor.

Matematik öğretmeni olan Lysse Baum önceden 200 kişiye güçlü bir sesle ders anlattığını şimdi ise telefondan bile sesini duyuramadığını söyledi. Aktif bir hayatı olduğunu söyleyen Baum ameliyattan sonra yürürken bile nefes güçlüğü çektiğini ve kendi başına nefes alamadığını söyledi.

 

 
EtiketlerNew York'ta yaşayan 31 Ilysse Baumburun estetiğiburun estetiği oldu nefes alamıyor
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