Burun estetiği hakkında doğru bilinen yanlışlar

Kimi zaman nefes probleminden, kimi zaman estetik kaygılardan ameliyat masasına yatma sebebimiz olabilen burun estetiği ile ilgili internette pek çok bilgi dolaşıyor. Bu da bilgi kirliliğine ve hastaların kafasının karışmasına neden oluyor.

Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Denizhan Dizdar, burun estetiği olmak isteyen ama ameliyatla ilgili kafasında soru işaretleri olanlar için bilgilendiriyor.

Ameliyat öncesi yapılması ve dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Burun estetiği yaptırmaya karar verdikten sonra doktorunuz uygun bulursa sizin için farklı bir süreç başlar. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken noktalar bulunur. Hasta, aspirin ve türevleri gibi kan sulandırıcı ilacı operasyondan en az bir ya da iki hafta önce bırakmalı ve kullanmamalıdır. Eğer bu ilaçların tüketimi devam ederse hasta operasyon için büyük risk taşır ve olumsuz sonuçlar doğabilir. Bu da, hem hastayı hem de uzmanı olumsuz yönde etkiler ve istenilen verimin alınması zorlaşır. Aynı zamanda hastaların sigara ve alkol kullanımı da yaraların iyileşmesini geciktirir. Bu sebeple hastalar tedavi sürecinden önce bu tarz alışkanlıklarını bırakmalı ya da ara vermelidir. Bununla birlikte sigara, nefes kontrolü açısından da olumsuz bir etken olarak değerlendirilir ve özellikle burun estetiği olacak hastalar için zararı büyüktür. Kadın adayların en çok sorguladığı konulardan bir tanesi de regl dönemlerinde burun estetiği olup olamayacaklarıdır. Adaylar bu anlamda doktorlarına danışmalıdırlar. Ancak biyolojik açıdan herhangi bir engel taşımamaktadır. Yani adaylar bu dönemlerinde de burun estetiği operasyonu geçirebilirler.

ÖNEMLİ OLAN SONUCUN MUTLULUK VERİCİ OLMASI

Burun estetiğinde açık teknik mi, kapalı teknik mi tercih edilmeli?

Açık teknik, burun ucundan bir kesi yapılarak burun sırtının kaldırılıp burun yapılarına ulaşılması yoluyla gerçekleştirilir. Kapalı teknik ise bu kesilerin burun içinden yapılması ile olur. Açık teknik daha fazla görüş alanı ve anatomik yapılarak hakimiyet sağlarken, kapalı teknik daha ufak düzeltmeler için tercih edilir. Her 2 tekniğin de artıları ve eksileri bulunmakta olup teknik seçimi hastanın ihtiyacına göre şekillenir. Bu tekniklerin birbirine kesin üstünlükleri yoktur. Her iki teknik de yaygın olarak kullanılır. Önemli olan, hangi teknik kullanılırsa kullanılsın sonucun mutluluk verici olmasıdır.

Burun estetiği ameliyatı ağrılı bir süreç midir?

Burun estetiği ameliyatında her operasyonda olduğu gibi birkaç gün ağrı olacaktır. Ancak bu, standart ağrı kesicilerle tedavi edilebilir bir durumdur.

TÜM MORLUK VE ŞİŞLİKLER 10 GÜN İÇİNDE GEÇER

Ameliyat sonrası şişme ve morarma olur mu?

“Burun estetiğinde burun kemiğine yönelik bir işlem yapıldığında pek çok faktöre bağlı olarak ödem oluşabilir” diyen Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Denizhan Dizdar, bunun sebeplerini şöyle açıklıyor: “Burada birinci faktör hastanın cilt yapısıdır. İnce ciltli, açık tenli hastalarda şişlik ve morluk daha çok beklenir. Operasyon sonrası iki gün buz uygulaması yaparak şişme ve morarmaları minimuma indirebiliriz. İkinci faktör ise mümklün olduğunca az travma yaratan cerrahi teknik kullanılmasıdır. Günümüzde burun cerrahisi çok gelişmiş durumda olup, milimetrik kesi ve aletlerle istenen değişiklikler yapılabilir. Ameliyat sonrası şişlik ve morluk oluşumunda şu her zaman bilinen bir gerçektir; bütün bu morluk ve şişlikler 10 gün içerisinde geçecektir. Bu, ameliyatın beklenen bir sonucudur. Geçici olduğu bilinir ve ona göre hazırlanılırsa süreç daha rahat geçecektir.”

Ameliyat sonrası hastanede ne kadar süre kalınır?

Ameliyat sonrası hastanede bir gece kalınır.

DİKİŞLER BİR HAFTA SONRA ALINIR

Burun estetiğinden sonra ne sıklıkla kontrole gelinir?

Ameliyat sonrası ikinci gün burun içindeki silikonlar çıkartılır. Ameliyatın yedinci gününde burun sırtındaki kalıp çıkartılır ve burun ucunda varsa dikişler alınır. Bundan sonra kontroller; birinci ay, üçüncü ay ve birinci yıl şeklinde yapılır.

BİTKİ ÇAYLARINI AMELİYATTAN 10 GÜN ÖNCE BIRAKMALISINIZ



Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Denizhan Dizdar, ameliyat ile ilgili püf noktalarına da değindi:

Ameliyat öncesinde anestezi ile alakalı çeşitli tahlil ve tetkikler yapılmalı,

Ameliyat öncesinde grip, nezle veya soğuk algınlığı ile alakalı hastalıklara yakalanmamak için önlemler almalısınız, (Grip, nezle ve soğuk algınlığı ile alakalı hastalıklarda ameliyat genel olarak ertelenmektedir.)

Ameliyat öncesinde yapılan kontrollerde kullandığınız ilaçları doktorunuza söylemelisiniz,

Kan sulandırıcı veya buna benzer gıda takviyeleri kullanmamalısınız,

Bitki ilaçları veya çaylarını da ameliyattan 10 gün önce bırakmalısınız,

Sigara iyileşme sürecini azalttığı için ameliyata karar vermeniz ile birlikte sigarayı bırakmalısınız,

Ameliyat gününde yanınızda refakatçi getirmelisiniz,

Ameliyata giderken oje, jöle, makyaj, saç spreyi gibi ürünlerden uzak durmalısınız,

Geçirmiş olduğunuz ameliyatlar varsa bunu doktorunuza belirtmelisiniz.