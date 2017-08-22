Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Burun ameliyatı sonrası öldü!

Mersin'ın Tarsus ilçesinde burun ameliyatı sonrası servise alınan 24 yaşındaki genç kurtarılamadı.

22 Ağustos 2017 Salı 20:42
Burun ameliyatı sonrası öldü!

Ameliyatın ardından servise alınan Gencel'in bir süre sonra kalbi durdu. Yakınlarının haber vermesi üzerine doktorların müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırılan Gencel, yoğun bakıma alındı.

BURUN AMELİYATI CANINDAN ETTİ

Durumu ağırlaşan Gencel, daha sonra Adana'nın Yüreğir ilçesindeki başka bir özel hastaneye sevk edildi. Gencel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gencel'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Tarsus'a götürüldü.

BABA GENCEL: DAVACI OLACAĞIM

Baba Cebrail Gencel, cenazenin alınması sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ameliyat sonrası oğlunun servise alındığını ve hemşirenin serum bağlayıp ayrıldığını belirtti.

Ameliyattan çıktıktan sonra yaklaşık bir saat boyunca herhangi bir sağlık görevlisinin oğlunu kontrole gelmediğini iddia eden Gencel, şunları söyledi: "Eşim ve gelinimle birlikte oğlumun yanında bulunuyorduk. Hiçbir tepki vermeyince dilinin soluk borusunu tıkadığını fark ettik. Hemen doktorları çağırdık. Oğlumun kalbi durmuştu. Müdahalede bulunup yoğun bakıma götürdüler. Bir gün sonra akşama kadar oğlumla ilgili bize bilgi vermediler. Sağlık Bakanlığına şikayet ettim. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri geldi. Onlar da oğlumu Adana'daki hastaneye sevk etti. Tarsus'taki hastaneden davacıyım. Oğlum sapasağlamdı. Askere gitmeden önce ağır işte çalıştığı için altı ayda bir genel kontrolden geçiyordu. Herhangi bir sağlık sorunu da yoktu."

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 20:42
  1. Burun ameliyatı sonrası kalbi durdu
  2. Burun ameliyatı
  3. mersin
  4. tarsus
  5. doktor
  6. yoğun bakım
  7. cenaze
  8. en son haber
  • RamazanRamazan1 sa önce
    ihmal öldürüyor.sağlık kuruluşlarında ihmal can alıyor...neden bu konuda ilerleme olmuyor..birşeyler yapılmalı..ihmal genelde kaynak kıtlığından değil,kötü eğitimden yada iş ahlakı edinilmediğinden oluyor..sanırım................
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Türkiye ve Ürdün'den ortak bildiri!
  1. Türkiye ve Ürdün'den ortak bildiri!
  2. Hama'da hava saldırısı: 50 ölü!
  3. Rıza Kayaalp dünya şampiyonu oldu
  4. ABD'den Mısır'a soğuk duş!
  5. Alarm! Beyaz Saray giriş çıkışlara..
  6. Avrupa'daki saldırıların arkasında..
  7. Barzani: Hayatımın en büyük yanlışıydı
  8. Ünal: Gülen zavallı bir şarlatan
  9. Bartın Kurucaşile'de sel
  10. Bazı bağırsak mikropları beyinle..
  11. Alman bakandan Avrupa ülkelerine..
  12. Hatay'da 1 YPG'li enselendi
  13. Burun ameliyatı sonrası öldü!
  14. İşte tarihi maçın ilk 11'leri!
  15. ABD'nin kuşatması Türkiye'nin 'Fırat..
  16. Mahkeme başkanı FETÖ'cünün şovuna izin..
  17. Türkiye'den Merkel'e cevap!
  18. ABD'nin hedef gösterdiği Pakistan'a..
  19. Ermenistan'dan küstah 'Türkiye'..
  20. İlginç öneri: Beni örnek almayın!
‘Her an savaş çıkabilir!’ 50 bin asker var, kara uçaklar iniyor
‘Her an savaş çıkabilir!’ 50 bin asker var, kara uçaklar iniyor
Bordo Berelilerde 'Aksakallı' depremi!
Bordo Berelilerde 'Aksakallı' depremi!
Türkücü Alişan dilenciye 5 lira verdi, yüzü asıldı
Türkücü Alişan dilenciye 5 lira verdi, yüzü asıldı
Koray Aydın: Hayatımın en zor açıklaması!
Koray Aydın: Hayatımın en zor açıklaması!