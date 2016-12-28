Cloudflare

Buruk: Çok iyi bir rakibe karşı oynadık

Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştıkları Medipol Başakşehir’e 2-0 mağlup olan Göztepe’de Teknik Direktör Okan Buruk, çok iyi bir rakibe karşı oynadıklarını ve girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

Buruk: Çok iyi bir rakibe karşı oynadık
Eklenme: 28 Aralık 2016, 23:29
Bu haber 4.428 kez okundu

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu 4. maçında Medipol Başakşehir ile karşılaşan Göztepe, rakibine 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Okan Buruk, kendi sahalarında kazanmak istedikleri bir maçı mağlup bitirmenin kendilerini üzdüğünü ifade ederek, “Bu maçtan alacağımız 3 puan grupta bizi iddialı hale getirebilirdi. Maça iyi başladık. Duran toplardan bulduğumuz pozisyonla r vardı. Golü yedikten sonra öne çıkmaya başladık. İlk yarı beraberlik için çabaladık. İkinci yarı da rakibimiz iyi çıkarak tehlikeli olmaya başladı. Daha sonra 2. golü yedik. Oyunun seyrini değiştirmeye gayret ettik ama olmadı. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Çok iyi bir rakibe karşı oynadık” dedi. 
Hakem Serkan Çınar’ın standart kararlar vermediğini savunan Buruk, “Hakem kararlarında standardı bulamadı. Zulüm 90 dakika sonunda bitti. Bu kadar adaletsizliğin olduğu maçta kartlar da görebilirdik. Keşke Serkan hoca adaletli olabilseydi” diye konuştu. 
Ligin 16 maçlık ilk yarısını lider tamamladıklarını hatırlatan Okan Buruk, “Daha ligin 18 maçlık bölümü başlayacak. Liderliğin keyfini çıkartıyoruz. Bunun yanında ayaklarımızın da yere basması gerekiyor. Oynayacağımız çok önemli maçlar var. Şimdiden buna hazırlanmaya başladık. 3 Ocak’ta Antalya’da yeniden çalışmalara başlayacağız” ifadelerini kullandı. 

 
Etiketlerokan buruk
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • 'Fırat Kalkanı'nda bir asker şehit 9 asker yaralı!
  • Kremlin'den flaş 'rus diplomat' açıklaması!
  • Rusya'dan ABD'ye jet cevap!
  • Obama'dan flaş Rus diplomat açıklaması!
  • ABD Rus diplomatların ülkeyi terk etmesini istedi
  • 61 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı!
  • Kahraman'ın hastalığı belli oldu! Ameliyata alınacak
  • Sincar'da PKK-İran ittifakı! Neyin pazarlığı yapıldı?
  • Esed rejiminden ateşkes açıklaması!
  • Suriyeli muhalifler: Destekliyoruz!
  • Erdoğan'dan Kosovalı gazeteciyi susturan cevap
  • Başabakan Yıldırım'dan flaş 'asgari ücret' açıklaması
  • Erdoğan'dan Suriye ateşkesi açıklaması
  • FETÖ’nün ikinci darbe için yazdırdığı mektup
  • ÖSO'dan flaş ateşkes açıklaması: Esed'in yeri...
  • Ateşkese saatler kala Erdoğan ve Putin'nden sürpriz
  • TBMM'de kritik madde kabul edildi
  • Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı'na soru soracak adamı mı bu?
  • Son dakika... Rus savaş uçakları ilk kez El Bab'da DAEŞ'i vurdu
  • El Bab'dan sıcak görüntüler... TSK böyle ilerliyor
  • Kent felaketi yaşıyor! Bakan açıklama yaptı: Seferberlik başlatıldı
  • Örgütün ‘infaz polisi’ böyle basıldı: Uyuyan hücre eylem planlıyordu
  • Son dakika: Suriye'de ateşkese varıldı, Türkiye garantör ülke
  • İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı ?
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Alex de Souza, "Koşmuyor" eleştirilerine İbrahim Toraman'ın anısıyla yanıt verdiAlex de Souza, "Koşmuyor" eleştirilerine İbrahim Toraman'ın anısıyla yanıt verdi

Alex de Souza, "Koşmuyor" eleştirilerine İbrahim Toraman'ın anısıyla cevap verdi,…

Carlos Tevez Çin'e transfer oldu ve tarihe geçtiCarlos Tevez Çin'e transfer oldu ve tarihe geçti

Shanghai Shenhua takımından yıllık 42 milyon dolar kazanacak olan Arjantinli…

Bruma'yı bir tek Hazard geçebildiBruma'yı bir tek Hazard geçebildi

5 büyük ligde Bruma'dan daha fazla çalım atan tek futbolcu…

Burak'ın takımından Arda için servet!Burak'ın takımından Arda için servet!

İspanyol basınında yer alan habere göre; Burak Yılmaz'ın da formasını…

Barça'nın yeni hocası Rui Vitoria!Barça'nın yeni hocası Rui Vitoria!

Milli futbolcumuz Arda Turan’ın da formasını giydiği Katalan ekibi Barcelona,…

Çalhanoğlu'na dev kancaÇalhanoğlu'na dev kanca

İngiltere'de Premier Ligi'nde zirveye kurulan Chelsea'nın devre arası transferinde öncelikli…

Trabzonspor'dan finansal duran varlık açıklamasıTrabzonspor'dan finansal duran varlık açıklaması

​Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim Ticaret AŞ'ye ait 3 bin…

Timsah kara takıldıTimsah kara takıldı

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 4. hafta maçında, Spor Toto…

Galatasaray'a müthiş gelir! Resmen açıklandıGalatasaray'a müthiş gelir! Resmen açıklandı

Sarı kırmızılı kulüp, Riva ve Florya'daki arazilerin değerlendirilmesi konusunda Emlak…