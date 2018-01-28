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Burseya'da çatışma anı kameralara böyle yansıdı

Zeytin Dalı harekatında kritik öneme sahip olan Burseya Dağı, bugün saat 14:30 sıralarında ele geçirildi. Bölgedeki çatışma anı, dakika dakika görüntülendi.

28 Ocak 2018 Pazar 15:59

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda sabahın erken saatlerinden itibaren Burseya Dağı'ndaki çatışmalar şiddetlendi. Yaşanan çatışma anları ve Burseya Dağı'ndaki askeri hareketlilik dakika dakika görüntülendi. Görüntülerde ele geçirilen mevziler ve bölgedeki ÖSO askerleri yer alıyor.

ÇATIŞMA ANI, CANLI YAYINA YANSIDI

Afrin'in stratejik önemdeki Burseya Dağı TSK ve ÖSO tarafından ele geçirildi. Gece havadan ve karadan başlatılan taarruz sonucu terör mevzileri yerle bir edildi. Yoğun çatışmaların ardından teröristlerin birçoğu etkisiz hale getirildi. Afrin harekatı kapsamında stratejik öneme sahip olan Burseya dağı, saat 14.30 sıralarında ele geçirildi. Dağa çıkan askerler, en yüksek noktaya çıkarken tam o sırada teröristlerin açtığı ateşle çıkan çatışma anı, canlı yayına yansıdı.

ÇATIŞMALAR NEDENİYLE YANGIN ÇIKTI

Bu arada Kilis'in Duruca mahallesinin karşısına düşen Afrin'in ormanlık alanında çatışmalar nedeniyle yangın çıktığı bildirildi.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 15:59
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. Zeytin Dalı Harekatı
  • Güney DoğuluGüney Doğulu39 dk önce
    Gazamız mübarek ola kardeşlerim. Allah c.c. sizleri o siyonist katil Amerika teröristlerinden korusun. Hz. Yezdan'ın melekleri size kalkan olsun. Asrımızın şanlı tarihini yazıyorsunuz. Ne mutlu size.
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