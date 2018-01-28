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Burseya Dağı'ndan ilk görüntü! Türk bayrağı böyle dikildi...

Zeytin Dalı Harekatı'nın 9'uncu gününde Afrin'in kuzeydoğusundaki stratejik önemdeki Burseya Dağı, terör örgütü YPG'den ele geçirilerek bölgeye Türk bayrağı dkildi.

28 Ocak 2018 Pazar 15:19
Burseya Dağı'ndan ilk görüntü! Türk bayrağı böyle dikildi...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı'nın 9'uncu gününde Afrin'in kuzeydoğusunda stratejik önemdeki Burseya Dağı'nı ele geçirdi.

EN YÜKSEK NOKTAYA TÜRK BAYRAĞI DİKİLDİ

Gece havadan ve karadan başlatılan taarruz sonucu terör mevzileri yerle bir edildi. Yoğun çatışmaların ardından teröristlerin birçoğu öldürüldü. Afrin için kritik öneme sahip olan dağ, saat 14.30 sıralarında ele geçirildi. Dağa çıkan askerler, en yüksek noktaya Türk bayrağı dikti.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 15:19
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