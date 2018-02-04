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Burseya Dağı’ndaki terk edilmiş hendekler temizleniyor

TSK, Burseya Dağı’nı terör unsurlarından temizledi. Türk askeri tarafından PYD’nin açtığı çok sayıda hendek kontrol edilirken, yeni tüneller de bulundu.

04 Şubat 2018 Pazar 14:48
Burseya Dağı’ndaki terk edilmiş hendekler temizleniyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı operasyonunun 14. gününde Burseya Dağı'nda birçok bölge terör unsurlarından temizlendi. PYD'nin iş makineleri ile mevzi olarak açtığı bütün hendekler kontrol edildi.

Görüntülerde, kum torbaları ve lastiklerle tahkim edilen Kilis'i gören cephedeki çok uzun hendeklerin tamamen terk edildiği görülüyor.

BURSEYA'DA YENİ TÜNELLER BULUNDU

Kilometrelerce kazılmış insan boyundaki hendeklerin kenarlarına da birçok bölgede büyük araç lastikleri ve kum torbalarının konulmuş olması çalışmanın uzun zaman önce yapıldığı intibaını uyandırıyor. Özellikle ormanlık alanların seçildiği hendeklerin yer yer iş makineleri ile de açıldığı anlaşılıyor. 

Öte yandan Burseya'da yeni tüneller de bulundu. Bazı tünellerin çatışma sırasında PYD'li teröristler isabet etmemesi için “L” şeklinde yapıldığı dikkat çekti.

Burseya Dağı'nın YPG'li teröristlerden alınmasının ardından, teröristler YPG yönetiminin bulunduğu Castel Cindo köyünü de terk etti. Teröristlerin kaçmasıyla ÖSO askerleri, çatışmanın izini taşıyan evlere yerleşmeye başladı.

 

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 14:48
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