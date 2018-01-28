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Burseya Dağı'ndaki mevziler görüntülendi!

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Burseya Dağı ele geçirilirken, teröristler tarafından kullanılan 90 santim duvar kalınlığı bulunan silindir biçimindeki mevziler görüntülendi.

28 Ocak 2018 Pazar 21:13
Burseya Dağı'ndaki mevziler görüntülendi!

Burseya Dağı'na düzenlenen operasyon sonrasında bölgede görevli Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman personelleri tarafından PKK ve PYD'li teröristlerin 90 santimlik duvar kalınlığı olan silindir biçimindeki mevziinin içi görüntülendi. Görüntülerden de anlaşıldığı gibi mevzilerin inşası için profesyonel ordu desteği alındığı ve öncesinde bir alt yapı çalışmalarının olduğu tespit edildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri  (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile terör örgütü PYD/PKK arasındaki şiddetli çatışmaların ardından, Afrin'in kuzeydoğusunda stratejik önemdeki Burseya Dağı ele geçirildi. Zeytin Dalı Harekâtı'nın 9. gününde Burseya Dağı ile beraber Afrin'in beş beldesinde 13'ü köy, biri köy altı yerleşim ve 4'ü stratejik tepe olmak üzere toplam 18 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 21:13
  1. Zeytin Dalı Harekatı
  2. Burseya Dağındaki mevziler
  3. teröristler
  4. afrin
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