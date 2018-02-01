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Burseya Dağı'nda yakalanan teröristlerden çarpıcı itiraflar

Burseya Dağı'na sızmaya çalışan YPG’li teröristler, Özgür Suriye Ordusu tarafından tünellerde yakalandı. Yakalanan teröristler sorgularında dikkat çeken itiraflarda bulundu.

01 Şubat 2018 Perşembe 11:15
Burseya Dağı'nda yakalanan teröristlerden çarpıcı itiraflar

Burseya Dağı’nın teröristlerden temizlenmesinin ardından tünellerden dağa sızmaya çalışan PYD'li teröristler, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerine bağlı askerler tarafından yakalandı. Burseya Dağı'nda yakalanan 3 PYD'li terörist, ardından ÖSO karargahına getirildi. Elleri arkada yüz üstü yere yatırılan teröristlerin ağladıkları görüldü. Karargahta sorguları yapılan PYD'li 3 terörist, sorgulama sırasında çok çarpıcı ifadeler kullandı.

BABASINI ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETMİŞLER

Sorguda çok çarpıcı ifadelere yer veren teröristler, YPG'ye nasıl katıldıklarını anlattı. YPG'lilerin babasını öldürmekle tehdit ettiklerini söyleyen terörist şu ifadeleri kullandı:

"Ben keyfimden YPG'ye katılmadım, onlar beni zorla getirdiler. Babama ‘oğlun gelmezse seni öldüreceğiz' demişler"

"BİZE 'TÜRKLER TERÖRİST, TÜRKMENLER DAHA TERÖRİST' DEDİLER"

Yakalanan YPG'li teröristlerden biri ise, kendisine "Türkler terörist, Türkmenler daha terörist"denildiğini, YPG'nin amacını tam bilmediğini anlattı.

"ARKADAŞLAR YABANCILAR DA VAR DİYOR"

Sorgulanan diğer terörist de, "YPG'ye ailenizden birisi katılacak" diye tehdit edildiklerini söyleyerek, "Ben köyümde oturuyorum. 'Ya sen ya kız kardeşin ya baban, ailenden bir kişi YPG'ye katılacaksınız' dediler" ifadelerini kullandı. Terörist, YPG içinde yabancı uyruklu terörist olduğunu arkadaşlarından duyduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 11:15
  1. PYD
  2. YPG
  3. Burseya Dağı
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