Burseya Dağı'nda ortaya çıktı! Örgüt, militanlarına bunu dağıtmış

Bugün sabah saatlerinde TSK ve ÖSO'nun ortak operasyonu ile yaklaşık dört yıldır terör örgütü işgalindeki Burseya Dağı PYD/PKK'dan alındı.

Operasyon sonunda dağ zirvesindeki terör örgütü sığınak ve mevzilerde arama-tarama çalışması yapan TSK ve ÖSO unsurları çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi.

DAHA ÖNCE ESED'İN ÜSLERİNDE DE ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Suriye'de cesaret ilacı olarak da bilinen "Captagon" isimli uyuşturucu, daha önce Suriyeli muhaliflerin Beşşar Esed rejimine karşı yaptıkları operasyonlarda rejim üslerinde ele geçirilmişti.

TERÖR ÖRGÜTLERİ BİLİNÇLİ OLARAK MİLİTANLARA VERİYOR

Türkiye'nin sınırını terör örgütlerinden temizleme harekatının ilki olan Fırat Kalkanı Harekatı sırasında DEAŞ'a ait askeri noktalarda da ortaya çıkan "Captagon", terör örgütleri tarafından militanlara tavsiye ediliyor.

MİLİTANLARA BÖYLE DAĞITIYORLAR

Burseya Dağı'nda yakalanan terör örgütü PYD/PKK üyelerinin ifadelerine göre, örgüt, dağıtım sırasında teröristlere ilacın onları uyanık tutacağı, enerji vererek yorgunluk hissini engelleyeceğini söylüyor.

Terör örgütü PYD/PKK'nın teröristlere kullanım amaçlı dağıttığı uyuşturucunun aynı zamanda örgütün en önemli gelir kaynaklarından biri olduğu biliniyor.