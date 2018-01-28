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Burseya Dağı'nda beton kuleler bombalanıyor

TSK'nın, YPG'li teröristlerin Burseya Dağı'ndaki beton kulelerini havadan bombalama anları kameralara yansıdı. ÖSO birlikleri de teröristlerle karadan çatışıyor.

28 Ocak 2018 Pazar 12:41

Zeytin Dalı Harekatı'nın 9'uncu gününde, Afrin'in kuzeydoğusundaki Burseya Dağında TSK ve ÖSO ile terör örgütü PYD/PKK militanları arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor. Bölgedeki terör unsurları, önce savaş uçakları tarafından ardından topçu atışlarıyla vuruldu. Çatışma ve atışlar sürüyor.

BURSEYA DAĞI'NDA ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

AA'nın aktardığına göre, Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile terör örgütü PYD/PKK arasında Afrin'in kuzeydoğusundaki stratejik Burseya Dağı'nda şiddetli çatışmalar başladı.

Terör örgütü, Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyor.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 12:41
  1. Zeytin Dalı Harekatı
  2. Burseya Dağı
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