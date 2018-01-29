Türkiye harekete geçti! İnşaatı başladı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında dün öğlen saatlerinde teröristlerden temizlenen Burseya Dağı ile ilgili yeni bir gelişme meydana geldi.

BBC muhabiri Riam Dalati, bu sabah Burseya Dağı'na sekiz tank ve 12 zırhlı aracın sevk edildiğini bildirirken, ilginç bir iddiada bulunarak, "Türk ordusu tepeye üs bölgesi inşa etmeye başladı. Kule bittiğinde yaklaşık sekiz kilometre çapındaki alan kuş bakışı görülebilecek." dedi.

Dalati'nin paylaştığı bilgiden dakikalar sonra haber ajansları Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçen zırhlı araçların fotoğraflarını servis etti.