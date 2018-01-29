Burseya Dağı böyle feth edildi
TSK ve ÖSO askerlerinin YPG'nin elindeki Burseya Dağı'na düzenlediği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.29 Ocak 2018 Pazartesi 18:55
Zeytin Dalı Harekatı'nda stratejik öneme sahip olan Burseya Dağı, dün ele geçirildi. Burseya Dağı'nda 7 yıldır bulunan YPG/PKK'lı teröristler, destansı bir operasyonla püskürtüldü.
ÇATIŞMA ANI
Afrin merkezin 13 kilometre uzağında bulunan Burseya Dağı'nın alındığı görüntüler ise Anadolu Ajansı muhabirinin kamerasına yansıdı.
TÜRK BAYRAĞI ASILDI
Zeytin Dalı Harekatı'nın 9. gününde dağa Türk bayrağı çekildi ve terör mevzileri darmadağın edildi.