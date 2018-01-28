Burseya alındı, Kilis bayram yerine döndü!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) öncülüğünce Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Afrin'deki Burseya Dağı'nın terör örgütü PYD/PKK mensuplarından temizlenmesi, Kilis'te sevinçle karşılandı.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı günden bu yana dik duruşu nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve kararlı tutumu nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teşekkürü bir borç bildiklerini söyledi.

TSK'nın Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile kısa sürede Burseya Dağı gibi stratejik öneme sahip bir bölgeyi ele geçirmesinin Kilis'te sevinç yarattığını anlatan Kara, "Kısa sürede ortaya çıkan bu başarı, ülkemizin ve ordumuzun gücünü ortaya çıkarmaktadır. Bundan sonra teröristlerin kentimize roketli saldırı düzenlemesi de zorlaşmış oldu." dedi.

Kilis'in artık daha rahat edeceğine işaret eden Kara, "Bundan sonra Kilis'teki sivillere, yatak odalarına, yemek sofrasına, camilere roket atılmayacaktır. Roketin atılamaması rahat edeceğimiz anlamına gelmiyor. Çünkü biz şehir olarak ordumuzun arkasında dimdik durmaya devam edeceğiz. İnşallah tüm sınırımız tıpkı Burseya Dağı gibi örgüt mensuplarından temizlenecek." diye konuştu.

Afrin'in teröristlerden temizlenmesiyle güvenli hattın da oluşturulmasının kolaylaşacağına işaret eden Kara, bundan sonraki süreçte de kentteki Suriyeli sığınmacıların da ülkelerine rahatlıkla dönmeye başlayacaklarını sözlerine ekledi.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Mehmet Erdal Öndeş de Burseya Dağı'ndaki gelişmeleri sevinçle izlediklerini dile getirdi.

Bundan sonra şehirlerine yönelik roket saldırısının kesileceğini ifade eden Öndeş, "Ordumuza başarılar diliyoruz. Çünkü kentimizin güvenliği açısından çok önemli bir aşama kaydedildi. Bundan sonraki süreçte tüm Afrin'in huzura kavuşacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.