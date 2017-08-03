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Bursaspor’un yeni transferi İstanbul’a geldi

Bursaspor’un İtalya’nın Udinese kulübünden 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Emmanuel Badu, İstanbul’a geldi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 10:24
Bursaspor’un yeni transferi İstanbul’a geldi

Süper Lig’de 2017-2018 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı kulüp, dün Udinese’de forma giyen Badu’nun transferi için İtalyan ekibinin idarecileri ile her konuda anlaşma sağlamıştı. 1 yıllığına kiralanan 26 yaşındaki Ganalı oyuncu, yönetici Hasan Parlakay ve İdari Menajer Hüseyin Gedik ile birlikte Atatürk Havaalanı’na geldi. Ardından kara yolu ile Bursa’ya hareket eden Badu’nun bir otelde konaklayacağı ve yarın kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza atacağı bildirildi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 10:24
  1. İstanbul
  2. Bursaspor
  3. Atatürk
  4. Bursa
  5. İtalya
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