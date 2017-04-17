Bursaspor'un gündemi: Sinan

Süper Lig’de istikrarsız bir sezon geçiren Bursaspor, sezon sonunda büyük değişim yaşayacak. Teknik direktör Mutlu Topçu ile yolların ayrılacağı kulislerde konuşulurken, mevcut kadrodaki bazı isimlerin de bileti kesildi.

Tüm bu gelişmeler ışığında yönetim, transfer çalışmaları konusunda erkenden düğmeye bastı. Fanatik'in haberine göre; Gündemdeki başlıca futbolculardan biri Sinan Gümüş. Galatasaray’da forma şansı bulmakta zorlanan ve ayrılmak isteyen 23 yaşındaki hücum oyuncusu için kiralama teklifi yapılacak.

Hocası Igor Tudor’un gönderilmesine sıcak baktığı Sinan konusunda Bursaspor erken davranıp, sezon bitmeden el sıkışmak istiyor. Hem kanatta hem de ileri uçta görev yapabilen gurbetçi yıldız, esas patlamayı Mustafa Denizli döneminde gerçekleştirmişti.