Bursaspor'la 3 yıllığına anlaştı

Asamoah Gyan, Bursaspor'a evet dedi. Ganalı santrafor ile daha önce yıllık 1 milyon 600 bin euro maaş ve artı bonuslar konusunda anlaşan yeşilbeyazlı yönetim, 32 yaşındaki yıldız golcü ile 2+1 yıllık kontrat yapmayı planlıyordu.

YILLIK 2 MİLYON EURO ALACAK

Ancak Ganalı forvet, 3 yıllık sözleşme ve bonservisi elinde olduğu için 1 milyon Euro da imza parası istemişti. Asamoah'ın menajerleriyle süren çetin pazarlıklar sonucunda bonuslarla birlikte senelik 2 milyon Euro'dan 3 yıllık anlaşmaya varıldı. İmza parası verilmedi ve yıllık 400'er bin Euro maaşına ilave edilerek, 2'şer milyon Euro'ya anlaşılarak bu sorun çözüldü. İmzaların atılmasının an meselesi olduğu belirtildi. Shangai SIPG takımıyla sözleşmesi biten 1.80 boyundaki Gyan, geride kalan sezon Dubai'de Al-Ahli Dubai Club takımında kiralık olarak forma giymişti. Başkan Ali Ay çok önemli bir oyuncuyu renklerine kattıklarını belirterek,

"Taraftarımız ünlü bir golcüyü izleyecekler. Bursaspor'u iyi yerlere taşıyacak bir isim. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Savunma hattımızı yenilemek istiyoruz. Orta saha ve forvete de önemli takviyeler yapılacak. Kimse merak etmesin bu takım yeni sezonda ses getirecek. Taraftarımız her zaman yanımızda olsun" dedi.

Kaynak: Sporvadisi.com