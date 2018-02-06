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Süper Lig ekibinden Zeytin Dalı sürprizi

Süper Ligi ekibi Bursaspor Kulübü, 'Zeytin Dalı' figürlü formaları satışa çıkardı.

06 Şubat 2018 Salı 11:46
Süper Lig ekibinden Zeytin Dalı sürprizi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye‘de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı‘na destek verdiği forması ile geçtiğimiz hafta Timsah Arena'da Beşiktaş'ı ağırlayan Bursaspor Kulübü, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada 'Zeytin Dalı' baskılı formaların satın alınabileceğini açıkladı.

Bursaspor ürünlerinin resmi satış adresi www.bursastore.com sitesi üzerinden satışa çıkan formalara baskı için ücret alınmazken, Zeytin Dalı figürlü "Yeşil Beyaz Şampiyon" formanın, Bursaspor Kulübü Müzesi'nde yerini aldığı belirtildi.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 11:46
  1. Bursaspor
  2. Zeytin Dalı harekatı
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri

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