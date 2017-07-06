Bursaspor'dan ses getiren Yusuf Erdoğan açıklaması
Bursaspor Başkanı Ali Ay, transfere ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir oyuncu ile görüşüyoruz. Anlaşırsak Türkiye’de ve hatta Avrupa’da olay olur" dedi. Ay, bu açıklamasının yanı sıra Trabzonspor'dan Yusuf Erdoğan'ı istediklerini ancak bordo mavililerin Beşiktaş'a söz verdiğini açıkladı.06 Temmuz 2017 Perşembe 15:06
Sabah saatlerinde yeşil-beyazlı takımın Özlüce Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenman sırasında basın mensupları ile sohbet toplantısı gerçekleştiren Bursaspor Başkanı Ali Ay, transfere ilişkin bilgiler verdi.
"Waris’in menajeri ile görüşeceğiz"
- "Waris’in menajeriyle görüşeceğiz. Hocanın geçen seneden takip ettiği bir oyuncu. İki tarafın da memnun kalması lazım. Çok yüksek fiyatlardaysa ona göre değerlendiririz"
"Muharrem Usta, ilk sözü Beşiktaş’a verdiklerini söyledi"
- "Titi ile anlaşıldı. Yusuf Erdoğan ile ilgili Muharrem Usta’yı aradım. İlgilendiğimizi söyledim. ‘İlk sözü Beşiktaş’a verdik sonra tekrar konuşuruz’ dedi. Güray ile ilgili de başkanlarıyla görüştük. Onlardan çok fazla futbolcu ayrıldı. Hocamızla görüştük, kamptan sonra karar verecekler. Kayserispor’un sözleşmeli futbolcusu. Beklemedeyiz ama çok fazla olumlu olacağını düşünmüyorum. Matias Fernandez ile ilgili de Jorquera’nın durumunu bekliyoruz. Hoca onu da görmek istiyor. Ben almasından yanayım. Elimizde 5 tane forvet var. Geçen sene Necid’i kiraya verdik, Stancu sonradan geldi. Bir boşluk olursa düşünülebilir. Eylül’e kadar transfer süremiz var.”
"Avrupa’da olay olur"
- "Bir oyuncu ile görüşüyoruz. Anlaşırsak Türkiye’de ve hatta Avrupa’da olay olur. Başka bir isimle daha ilgilendik. Sağ açıkta oynuyordu. 2 milyon Euro verdik, 6 milyon Euro istediler. O yüzden olmadı. Bir tane iyi birisini düşünüyorum. Bunu ben de istiyorum, onun için uğraşıyoruz"