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Bursaspor'dan dev transfer hamlesi

Asamoah Gyan'la her konuda anlaşan Bursaspor bu kez Gago'yu renklerine bağlıyor.

18 Haziran 2017 Pazar 13:13
Bursaspor'dan dev transfer hamlesi

Geride kalan sezonda yaşadığı sıkıntıları tekrarlamak istemeyen Bursaspor, transferde yıldızlara yöneldi.

GYAN'DAN SONRA GAGO'YU ALDILAR

Asamoah Gyan’la her konuda anlaşan Yeşil-Beyazlılar, şimdi de gündemine bir başka dünyaca ünlü yıldız Fernando Gago’yu aldı.

Boca Juniors’ta 2020’ye kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen geride kalan sezonda yalnızca 10 kez forma şansı bulabilen Arjantinli oyuncu menacerler aracılığıyla Timsah’a önerildi.

ŞARTLAR BİRAZ ZORLU

Alex Song’un maliyetinin ikinci görüşmede daha da yükselmesiyle geri adım atmak zorunda Yeşil-beyazlılar, Gago için hayli istekli. Fransa’da tatilde olan Gago’nun menajeriyle kurulan temasın olumlu ilerlediği öğrenilirken yönetimin 31 yaşındaki futbolcu için şartları zorlayacağı ifade edildi.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 13:13
  1. Bursaspor
  2. Asamoah Gyan
  3. Fernando Gago
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