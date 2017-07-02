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Bursaspor’da hazırlıklar sürüyor

Bursaspor, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

02 Temmuz 2017 Pazar 12:50
Bursaspor’da hazırlıklar sürüyor

Sezon başı hazırlıklarını Özlüce Tesisleri’nde sürdüren yeşil-beyazlılar, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalara devam etti. Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Son bölümde ise yarı sahada minyatür kalelerle kontrol pas oyunu oynandı. Sakatlığı bulunan Ertuğrul Ersoy takımdan ayrı düz koşu yaparken, Emre Taşdemir ve Furkan Özçal kondisyon salonunda çalıştı.

Yeşil-beyazlılar, bugün akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 12:50
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