Bursaspor'da Fernando Gago bombası

ŞARTLAR ZORLANACAK

Transferde şu ana kadar gündeme getirdiği isimlerle Türkiye'de geniş yankı uyandıran Bursaspor asıl bombayı şimdi patlatmaya hazırlanıyor. Başkan Ali Ay'ın 'altı numaraya da bir çilek' gelecek açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği Yeşil Beyazlı kulüpte gizliden gizliye dünyaca ünlü bir oyuncu için mesai harcandığı ortaya çıktı. Bursaspor halen Boca Juniors forması giyen Fernando Gago ile temasa geçti. Kulübüyle 10 Mart'ta 3 yıllık sözleşme uzatan Gago için menajerlere masaya oturan Ali Ay yönetimi oyuncunun Bursaspor'a gelmesi için tüm şartları zorlama kararı aldı.

TANGOCULAR DEVREDE

Kariyeri birçok başarıyla dolu olan ve bonservis bedeli bir dönem 22 milyon Euro'ya kadar çıkan 31 yaşında ve 1,77 boyundaki Fernando Gago'nun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro düzeyinde. Bursaspor bu transferi kiralama formülüyle çözmeye hazırlanıyor. Transfer için Pablo Martin Batalla'nın yanı sıra Fernando Belluschi ile Federico Insua'nın da devreye girmesi için bu futbolcularla görüşme yapılacağı öğrenildi. Bugüne kadar Boca Juniors, Velez Sarsfield, Real Madrid, Valencia, Roma gibi dev kulüplerde oynayan Gago Arjantin Milli Takım formasını da 56 kez giydi.

DÜNYA DEVLERİNDE OYNADI

Bursaspor'un gündem yaratacak transferi Fernando Gago bugüne kadar 234 lig maçına çıktı. Real Madrid'de 5 sezon kalan Gago 111 maça çıktı. Bir sezon süren İtalya macerasında Roma formasını 32 maçta terleten Arjantinli futbolcu, Valencia'da da 18 maçta görev aldı. Ülkesinde Velez Sarsfield ve Boca Juniors'ta oynayan tecrübeli futbolcu, iki takımda 7 sezon boyunca 103 maçta top koşturdu.

KUPA KOLEKSİYONCUSU

Bursaspor'un renklerine katmaya çalıştığı Fernando Gago başarılarla dolu bir kariyere sahip. 31 yaşındaki krampon birçok kez ulusal ve uluslararası platformda şampiyonluk sevinci yaşadı. Gago'nun kari-yerinde Real Madrid'le 2 La Liga şampiyonluğu, 1 Kral Kupası şampiyonluğu, 1 İspanyol Süper Kupa şampiyonluğu, Boca Juniors'la 1 Arjantin Ligi şampiyonluğu, Arjantin Milli Takımı ile 1 Copa Amerika şampiyonluğu ve 1 kez de Arjantin Milli Takımı ile Olimpiyat şampiyonluğu bulunuyor.

Kaynak:Bursahakimiyet